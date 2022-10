Thời sự - Chính trị Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Hòa làm việc tại huyện Kon Plông

(kontumtv.vn) – Ngày 5/10, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Hòa làm việc với Đảng ủy xã Ngok Tem, huyện Kon Plông về tình hình thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội năm 2022.

Với quyết tâm cao thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu được giao, đến nay xã Ngok Tem đạt 15/19 tiêu chí nông thôn mới; các lĩnh vực y tế, văn hóa, giáo dục, lao động việc làm và đảm bảo an sinh xã hội được quan tâm triển khai kịp thời; tình hình an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững, ổn định. Thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn xã cuối năm 2021 đạt 27 triệu đồng. Hiện tổng số hộ nghèo theo tiêu chí mới giai đoạn 2022-2025 chiếm hơn 77% dân số.

Các thành viên đoàn công tác đã có những định hướng giúp xã Ngok Tem tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2022 và triển khai thực hiện có hiệu quả các lĩnh vực khác.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Hòa ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Ngok Tem trong thời gian qua. Đồng thời đề nghị Huyện ủy, UBND huyện Kon Plông, Đảng ủy và chính quyền xã Ngok Tem tiếp tục chỉ đạo triển khai quyết liệt, có hiệu quả các giải pháp giảm nghèo, phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn. Trong đó, tập trung các nguồn lực từ các chương trình, dự án đầu tư cho vùng dân tộc thiểu số để xây dựng hạ tầng nông thôn, thực hiện đạt các tiêu chí xã nông thôn mới; chú trọng xây dựng, nhân rộng các mô hình sản xuất, chăn nuôi có hiệu quả. Đặc biệt là nhân rộng diện tích trồng sả Java, cây cau, chăn nuôi bò lai, heo địa phương… nhằm tạo hướng đi mới cho người dân nâng cao thu nhập. Cùng với đó, tăng cường kết nối liên kết với các doanh nghiệp để tìm thị trường tiêu thụ cho các sản phẩm nông sản trên địa bàn; quan tâm xây dựng tổ chức Đảng và hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh; đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào dân tộc thiểu số, làm cho đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo bền vững”.

Nhân dịp này, Phó Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Văn Hoà và đoàn công tác đến thăm và tặng quà cho hộ chính sách, hộ nghèo và bà con thôn Điek Tem; tham quan mô hình trồng sả Java tại thôn Điek Lò và nhà máy phát điện thuỷ điện Thượng Kon Tum./.

CTV Mỹ Hòa – Lý Tưởng