Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải thăm nhân dân và lực lượng biên phòng ở huyện Ngọc Hồi

(kontumtv.vn) – Tiếp tục chương trình làm việc tại tỉnh Kon Tum, sáng 22/01, Đoàn công tác của Quốc hội do Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải làm Trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết nhân dân và cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng cửa khẩu Quốc tế Bờ Y, huyện biên giới Ngọc Hồi. Cùng đi có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Dương Văn Trang; Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh U Huấn; các đại biểu Quốc hội tỉnh.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải và Đoàn công tác đến thăm, chúc Tết bà con nhân dân làng Iệk. Là một trong 8 thôn, làng của xã nông thôn mới Pờ Y, làng Iệk có gần 290 hộ, trên 990 nhân khẩu với đa phần là người Xê Đăng nhánh Ca Dong sinh sống. Làng có 24 đảng viên, trong đó, 17 đảng viên là người dân tộc thiểu số. Năm vừa qua, 80% hộ dân trong làng được công nhận đạt chuẩn Gia đình văn hóa. Nhờ đẩy mạnh chăm sóc 310 ha cao su, trên 250 ha cà phê, 250 ha mỳ, 35 ha cây ăn quả, trên 30 ha mắc ca và lúa hai vụ, đời sống bà con nhân dân trên địa bàn cải thiện đáng kể, thu nhập tăng so với năm 2020.

Trao đổi với bà con làng Iệk, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải bày tỏ vui mừng và phấn khởi trước những đổi thay tích cực về kinh tế – xã hội tại địa phương; nhấn mạnh vùng đất ngã ba biên phát triển như hôm nay, cùng với sự lãnh đạo, chỉ đạo hiệu quả từ cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức hội, đoàn thể còn có sự chung tay, đóng góp của bà con nhân dân trong xây dựng nông thôn mới, giữ vững an ninh, ổn định chính trị, xã hội vùng biên giới. Thay mặt Đảng, Nhà nước, Phó Chủ tịch Quốc hội gửi lời thăm hỏi ân cần và chúc mừng năm mới hạnh phúc, thành công, tràn đầy sức khỏe đến bà con nhân dân làng Iệk nói riêng và toàn thể nhân dân xã Pờ Y nói chung; mong muốn thời gian tới, bà con tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, vượt mọi khó khăn, thử thách để xây dựng thành công nông thôn mới nâng cao trên địa bàn.

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch Quốc hội tặng 320 suất quà cho hộ nghèo, gia đình chính sách của 8 thôn, làng thuộc xã Pờ Y; Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội Y Thanh Hà Niê KĐăm trao tặng địa phương 150 suất quà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo.

Tiếp tục chương trình làm việc, Phó Chủ tịch Quốc hội đến thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng cửa khẩu Quốc tế Bờ Y. Hiện nay, Đồn biên phòng cửa khẩu Quốc tế Bờ Y quản lý, bảo vệ đoạn biên giới Quốc gia dài trên 20 km với 18 cột mốc, trong đó có cột mốc ngã ba biên giới giáp nước bạn Lào, Campuchia. Năm 2021, cùng với thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới, an ninh trật tự vùng biên, cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng cửa khẩu Quốc tế Bờ Y triển khai hiệu quả nhiệm vụ kép vừa phòng, chống dịch Covid-19, vừa giữ vững an ninh chủ quyền biên giới Quốc gia.

Phó Chủ tịch Quốc hội ghi nhận và biểu dương thành tích cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng cửa khẩu Quốc tế Bờ Y đạt được trong thực hiện nhiệm vụ thời gian qua; gửi gắm niềm tin tưởng trong năm mới 2022, cán bộ, chiến sĩ của Đồn tiếp tục phát huy tốt tinh thần trách nhiệm, sẵn sàng chiến đấu để giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới; cùng với bà con nhân dân đón một cái Tết an toàn, tiết kiệm; đồng thời tích cực phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng nông thôn mới trên địa bàn cũng như đóng góp vào sự phát triển kinh tế – xã hội của huyện.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải và Đoàn công tác đã tặng những món quà ý nghĩa đến cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng cửa khẩu Quốc tế Bờ Y và động viên tinh thần làm việc của cán bộ, chiến sĩ dịp Tết đến, xuân về./.

