Thời sự - Chính trị Sôi nổi phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh khóa XII

(kontumtv.vn) – Ngày làm việc thứ 2 Kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh khóa XII ghi nhận không khí chất vấn và trả lời chất vấn vô cùng sôi nổi tại Hội trường. Nội dung chất vấn xoay quanh 10 nhóm vấn đề như công tác tái định cư, động đất ở Kon Plông, tình trạng y, bác sĩ bỏ việc, tình trạng lừa đảo, chiếm đoạt tài sản công dân, quản lí đất đai, tài nguyên khoáng sản.

Một trong những vấn đề được đại biểu HĐND tỉnh hết sức quan tâm tại Kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh khóa XII là tình hình tội phạm mới xuất hiện và gia tăng trong 6 tháng đầu năm nay, nhất là tội phạm về lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Các đối tượng sử dụng thủ đoạn tự sao chép, cắt ghép hình ảnh, thông tin cá nhân của nhiều cán bộ, công chức, viên chức để nhắn tin qua điện thoại, zalo cá nhân nhằm mục đích đòi nợ mặc dù thực tế số cán bộ, công chức này không hề vay nợ. Thủ đoạn của các đối tượng ngày càng tinh vi, không chỉ ảnh hưởng đến uy tín, danh dự và công việc của cán bộ, công chức, viên chức mà còn gây mất trật tự an toàn xã hội.

“Với vai trò là cơ quan tham mưu UBND tỉnh trong lĩnh vực này, đề nghị Giám đốc Công an tỉnh cho biết, trước tình trạng trên, cơ quan Công an đã nắm được thông tin và có giải pháp ngăn chặn, xử lý loại tội phạm này như thế nào”, đây là câu hỏi mà đại biểu Trần Lan Phương thuộc Tổ đại biểu huyện Kon Plông đặt câu hỏi đối với Giám đốc Công an tỉnh về vấn đề này.

Trả lời câu hỏi chất vấn của đại biểu HĐND tỉnh, Đại tá Nguyễn Hồng Nhật, Giám đốc Công an tỉnh cho biết, thời gian gần đây, tình hình hoạt động của tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua mạng viễn thông, mạng internet, mạng xã hội diễn biến ngày càng phức tạp với nhiều thủ đoạn hoạt động mới, làm thiệt hại tài sản của người dân, gây bức xúc trong dư luận xã hội. Công an tỉnh đã nắm bắt thông tin phản ánh về những vụ việc này, trên cơ sở đó, quyết liệt triển khai công tác đấu tranh, ngăn chặn. “Công an tỉnh đã chỉ đạo đơn vị nghiệp vụ của tỉnh đến cơ sở phối hợp với các cơ quan, ban ngành, chức năng đẩy mạnh tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng và tại cộng đồng cho người dân, cơ quan biết về phương thức, thủ đoạn mới của tội phạm giúp người dân chủ động phòng ngừa và kịp thời tố giác với cơ quan chức năng. Công an tỉnh rất mong các đại biểu và toàn thể các đồng chí nâng cao tinh thần cảnh giác trước các thủ đoạn lừa đảo trên mạng xã hội của các đối tượng, đồng thời tuyên truyền cho người thân nâng cao cảnh giác, không vay tiền trên apps, không công khai thông tin cá nhân, không cung cấp thông tin cá nhân cho các bên không liên quan qua điện thoại, không cho thuê, mượn thông tin cá nhân, cảnh giác trước thông tin trúng thưởng, nhận quà, quảng cáo,…”, Đại tá Nguyễn Hồng Nhật nói

Vấn đề bố trí, sắp xếp tái định cư cho bà con dân tộc thiểu số tại các dự án trên địa bàn tỉnh tiếp tục là nội dung được đại biểu quan tâm và nêu ý kiến chất vấn trong Kỳ họp lần này. Đại biểu Kso H’Tư thuộc Tổ đại biểu huyện Đăk Tô cho rằng công tác tái định cư hiện nay còn nhiều bất cập, gây bức xúc trong dư luận. Trả lời ý kiến của đại biểu, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thừa nhận. Ông Nguyễn Tấn Liêm – Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết: “Thực trạng công tác sắp xếp, bố trí dân cư cho người dân nói chung và vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua ở một số nơi vẫn còn gặp một số khó khăn, tồn tại như đại biểu đã phản ánh. Nguyên nhân là do công tác tuyên truyền, vận động người dân đến nơi ở mới còn gặp nhiều khó khăn, hạn chế; các địa phương rà soát, khảo sát vị trí để quy hoạch, bố trí dân cư chưa phù hợp dẫn đến tình trạng người dân di chuyển đến khu tái định cư được một thời gian ngắn tiếp tục gặp nguy cơ sạt lở cao; khu vực tái định cư có nơi chưa đáp ứng yêu cầu về duy trì bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp, chưa quan tâm đến xử lý ô nhiễm môi trường tại các khu, điểm tái định cư”.

Ông Nguyễn Tấn Liêm nhấn mạnh, khắc phục những tồn tại này, cần có những giải pháp căn cơ, lâu dài, sự tham gia quyết liệt, tích cực từ các cấp, ngành, địa phương cũng như bố trí nguồn vốn hiệu quả để giải quyết các vấn đề liên quan đến đất ở, đất sản xuất, công trình phụ trợ cho bà con tại các khu tái định cư.

Tiếp tục làm nóng nghị trường phiên chất vấn vào chiều 8/7 là những chất vấn của đại biểu HĐND tỉnh về tình trạng bỏ việc hoặc xin chuyển nơi làm việc của đội ngũ y, bác sĩ trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua; kiến nghị của đại biểu về công tác chậm phê duyệt kế hoạch sử dụng đất cấp huyện; công tác thanh tra, kiểm tra đối với việc lắp đặt trạm cân tại các mỏ khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh,… Kết thúc phiên chất vấn và trả lời chất vấn, Chủ tọa Kỳ họp đã phân tích, nhấn mạnh những nội dung được và chưa được của đại diện ngành chức năng giải trình, nhất là những vấn đề cần làm rõ nguyên nhân, giải pháp khắc phục thiếu sót, hạn chế; yêu cầu ngành chức năng nâng cao hơn nữa trách nhiệm trong công tác quản lý, điều hành giải quyết những bất cập, tồn tại để đáp lại sự mong đợi của đại biểu HĐND tỉnh và của cử tri./.

Thu Trang – Thanh Hà