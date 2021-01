Thời sự - Chính trị Tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi và đảm bảo quốc phòng-an ninh

(kontumtv.vn) – Tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, đảm bảo trật tự xã hội, quốc phòng-an ninh trong chiến lược phát triển kinh tế-xã hội những năm tiếp theo là ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Trưởng Ban Chỉ đạo 138 và 389 Quốc gia tại Hội nghị trực tuyến Tổng kết công tác năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021 vào sáng 7/1. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Tháp dự tại điểm cầu tỉnh Kon Tum.

Trong năm 2020, công tác phòng chống tội phạm và chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả đã đạt và vượt một số chỉ tiêu theo Nghị quyết của Quốc hội, góp phần quan trong việc tổ chức thành công mục tiêu kép của đất nước giữa đại dịch Covid – 19. Cụ thể, Ban Chỉ đạo 389 các bộ, ngành, địa phương đã phát hiện, xử lý hơn 185.000 vụ việc vi phạm, hơn giảm 16% so với năm 2019; thu nộp ngân sách nhà nước gần 25.000 tỷ đồng, tăng hơn 15% so với cùng kỳ. Ngoài ra, tình hình, diễn biến tội phạm trật tự xã hội toàn quốc giảm 6,8%, trong đó tỉnh Kon Tum giảm hơn 5% các vụ vi phạm so với cùng kỳ…Bên cạnh những kết quả đạt được, các loại tội phạm an ninh trật tự xã hội tuy giảm về số lượng nhưng mang tính chất nghiêm trọng; các vụ vi phạm gian lận thương mại vẫn còn diễn ra.

Kết luận Hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đề nghị các thành viên Ban Chỉ đạo 138 và 389 Quốc gia bám sát các chỉ đạo của Chính phủ, nhanh chóng triển khai kế hoạch thực hiện trong năm 2021; xây dựng lực lượng đáp ứng nhiệm vụ được giao trong tình hình mới. Đối với Ban Chỉ đạo 138, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình yêu cầu Bộ Công an là cơ quan thường trực đảm bảo an ninh trong dịp Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII sắp tới và trật tự an toàn xã hội trước, trong và sau dịp Tết Nguyên đán. Các bộ, ngành, địa phương, cần tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ trong công tác phòng chống tội phạm và chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả gắn với trách nhiệm của người đứng đầu. Đồng thời, tăng cường thanh tra, kiểm tra tình trạng tham nhũng, tham nhũng vặt ngay tại cơ quan, đơn vị; làm tốt công tác nghiệp vụ và xử lý có hiệu quả ngay tại cơ sở các vụ vi phạm gian lận thương mại, các loại tội phạm trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19, nhất là đối với các mặt hàng xăng dầu, khoáng sản. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đề nghị các bộ, ngành, địa phương tăng cường công tác phối hợp, kết nối thông tin trong nước và quốc tế trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao. Tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, đảm bảo trật tự xã hội và quốc phòng-an ninh trong chiến lược phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2021 – 2030.

Hơ Jan – Thanh Hà