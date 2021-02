Tết sớm ở Trường Sa

Những cành đào, chậu quất đã mang không khí Tết đến với các chiến sĩ đảo Sinh Tồn Đông. Ảnh: Thành Đạt/TTXVN

Mùa Xuân ở huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa thường đến sớm hơn so với các vùng, miền nhờ những con tàu, những vị khách quý ở đất liền ra thăm, chúc Tết mang theo tình yêu và những sản vật đến với quân dân Trường Sa.

Khi những chuyến tàu chở hàng ra Trường Sa hồi cuối tháng 1/2021, quân và dân trên các đảo bắt đầu vui Xuân, đón Tết. Tàu mang từ bờ ra đảo những nhu yếu phẩm như bánh chưng, thịt lợn, gà, giò, cây quất, hoa cúc… Tuy không đầy đủ như ở đất liền nhưng không khí đón Tết ở đây vẫn trang trọng và rất đầm ấm. Với những người lính trẻ, những tình cảm ấy, để lại cho họ nhiều ấn tượng thật sâu sắc.

Thượng úy Nguyễn Ngọc Khánh, Chỉ huy trưởng đảo Thuyền Chài B, quần đảo Trường Sa cho biết, đón nhận những món quà của đất liền gửi ra, cán bộ, chiến sĩ trên đảo rất vui mừng. Năm 2020, trong đất liền mặc dù bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 nhưng tình cảm vẫn đong đầy, quà Tết đến với quân dân trên đảo rất đầy đủ và trọn vẹn. “Những món quà này là sự động viên tinh thần to lớn để chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ. Năm mới, thay mặt quân dân trên đảo Thuyền Chài B, xin được gửi lời chúc mừng năm mới đến nhân dân cả nước vạn sự như ý, bình an khỏe mạnh, vượt qua khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19”, Thượng úy Nguyễn Ngọc Khánh chia sẻ.

Song song với nhiệm vụ chuyên môn, các hoạt động ngày Tết được các đơn vị trên đảo tổ chức đầy đủ, không khí đón Tết ở Trường Sa cũng rất đặc biệt với nhiều hoạt động, trò chơi dân gian như đẩy gậy, kéo co diễn ra sôi nổi, hào hứng. Những tiết mục giao lưu văn nghệ giữa quân và dân càng làm cho tình quân – dân thêm gắn bó. Chính những điều này đã để lại trải nghiệm thật đặc biệt trong lòng các tân binh.

Với mỗi tân binh, Tết nơi đảo xa vừa háo hức pha một chút nhớ nhà. Tân binh Nguyên Lý, công tác tại đảo Cô Lin, quần đảo Trường Sa cho biết, đây là lần đầu tiên đón Tết xa nhà. Đơn vị đã chuẩn bị đầy đủ các hoạt động vui Xuân, đón Tết cho chiến sĩ. Đảo có gói bánh chưng, có hoa đào, hoa mai từ đất liền gửi ra nên thấy Tết thật gần, khác xa với tưởng tượng của bản thân khi chưa đến đảo. “Bản thân tôi không quên chức trách nhiệm vụ được giao, luôn sẵn sàng trực chiến đấu. Từ đảo Cô Lin, tôi xin chúc đồng bào năm mới, mùa Xuân an khang thịnh vượng”, chiến sĩ Nguyên Lý gửi gắm.

Thượng úy Đinh Thế Vinh, cán bộ đảo Trường Sa chia sẻ, ngoài đảo không có cành đào, cành mai nhưng cán bộ chiến sĩ nơi đây cũng có thể tạo nên những cành hoa từ các cành cây phong ba trên đảo. Nhiều hoạt động văn hóa, thể thao: thi đấu bóng chuyền, bóng bàn và các hoạt động văn nghệ, làm báo tường để chào mừng Đại hội XIII của Đảng thành công, 91 năm thành lập Đảng cộng sản Việt Nam và Xuân Tân Sửu đã làm cho không khi trên đảo thêm vui tươi, ấm áp.

Nơi tuyến đầu sóng ngọn gió của Tổ quốc còn nhiều khó khăn. Song mỗi cán bộ, chiến sĩ Trường Sa luôn nêu cao tinh thần cảnh giác, quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc để đất liền yên tâm vui Tết, đón Xuân. Với họ “Vui Xuân nhưng không quên nhiệm vụ”, trong bất kỳ hoàn cảnh nào, người lính Trường Sa vẫn chắc tay súng để đất liền yên tâm đón chào năm mới.

Chương trình văn nghệ mừng Đảng, mừng Xuân của chiến sĩ trên Đảo Sinh Tồn Đông. Ảnh: Thành Đạt/TTXVN

Tại đảo Sinh Tồn Đông, những ngày này, không khí Tết đã rộn ràng khắp nơi. Cán bộ chiến sĩ trên đảo đều được quan tâm, tạo điều kiện vui Xuân, đón Tết. Đại úy Nguyễn Văn Trung, Chính trị viên đảo Sinh Tồn Đông khẳng định, toàn bộ cán bộ, chiến sĩ là những người lính đang công tác nơi đầu sóng ngọn gió sẽ luôn chung sức, đồng lòng quyết tâm bảo vệ chắc chắn Tổ quốc. Tổ quốc bình yên chính là Tết trong lòng của mỗi người quân dân đang công tác trên quần đảo Trường Sa.

Trung tá Nguyễn Đình Dũng, Chỉ huy trưởng đảo Đá Tây, quần đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa khẳng định, cái Tết nơi “đầu sóng, ngọn gió” dù còn thiếu thốn vật chất, nhưng quân – dân trên đảo đang sẵn sàng chào năm mới Tân Sửu với ước mong một năm mưa thuận gió hòa. Với lính đảo, dù ở bất cứ hoàn cảnh nào, khẩu hiệu “đảo là nhà, biển cả là quê hương” đã ngấm sâu vào máu thịt. Từ các đảo xa, quân và dân Đá Tây cảm ơn và gửi lời chúc Tết đến đất liền; xin hứa tiếp tục đoàn kết, khắc phục khó khăn, phát huy tốt trách nhiệm, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc, cũng là để cho toàn dân vui Xuân, đón Tết một cách trọn vẹn.

Người dân sống trên các đảo của Trường Sa trong những ngày này cũng tất bật với nhiều công việc dọn dẹp nhà cửa, trang trí Tết và tham gia các chương trình văn hóa, văn nghệ do các đảo tổ chức. Những món quà của đất liền gửi ra đảo, họ đều được nhận tận tay. Anh Doãn Thế Hiên, người dân trên đảo Sinh Tồn, huyện Trường Sa cho biết, năm nào đến dịp Tết đến, anh đều nhận được những món quà vật chất và tình cảm từ đất liền. Anh và mọi người đều thấy rất vui, mong người dân cả nước vượt qua khó khăn, chiến thắng dịch bệnh để đón Tết vui vẻ đầm ấm.