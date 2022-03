Thời sự - Chính trị Thị trường hoa ngày 8/3 trầm lắng, giá hoa tăng nhẹ

(kontumtv.vn) – Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 là một trong những dịp lễ quan trọng nhất trong năm, không chỉ để tôn vinh những đóng góp của phụ nữ, mà còn là dịp để phái mạnh bày tỏ tình yêu đến những người phụ nữ đặc biệt trong cuộc đời mỗi người. Cận kề ngày 8/3, các cửa hàng, tuyến đường trên địa bàn đã bày bán những lẵng, bó hoa tươi thắm, rực rỡ sắc màu. Tuy nhiên, sức mua năm nay lại giảm hẳn, giá các loại hoa cũng tăng nhẹ.

Năm nay là lần thứ 15 chị Trần Thị Lê Hà ở phường Duy Tân, thành phố Kon Tum bày bán các loại hoa tại khu vực bùng binh Duy Tân vào dịp 8/3. Chị Hà cho biết, năm nay, giá các nguyên, vật liệu làm hoa đồng loạt tăng, nên giá hoa bán ra thị trường cũng tăng nhẹ; lượng khách đến mua rất ít, chỉ bằng khoảng 1/3 so với các năm. Nguyên nhân một phần do dịch bệnh đã tác động đến tâm lý đến nơi đông người của người dân. “Năm nay thì cái lượng khách do dịch quá nên nó ít hơn năm ngoái, giá cả cũng cao hơn năm ngoái (n). Năm ngoái thì tầm 10.000 đồng/hoa, năm nay lên 12.000 đồng – 13.000 đồng/hoa. Nói chung bông giấy cũng lên cao, bông tươi cũng cao”, chị Hà nói.

Theo ghi nhận, giá các loại hoa tươi từ 250.000 đồng – 2.500.000 đồng/bó; các loại hoa giấy, hoa handmade từ 150.000 đồng – 400.000 đồng/bó. Các lẵng hoa, bó hóa có tầm giá từ 300.000 đồng – 500.000 đồng được nhiều khách hàng đặt mua nhất. Tại các cửa hàng, dọc các tuyến đường như Trần Phú, Lê Hồng Phong… đã bày bán đa dạng loại hoa, nhưng không khí mua bán vẫn khá trầm lắng. Tại cửa hàng hoa TiTi Florist ở phường Quyết Thắng, vì dịch Covid-19 những ngày gần đây diễn biến phức tạp nên cửa hàng cũng chỉ nhập khoảng 50% số lượng hoa tươi so với mọi năm; lượt khách đặt mua hoa tại cửa hàng cũng đã giảm khoảng 40%, trong đó có đến 60% các đơn hàng là khách đặt trực tuyến. Chị Lâm Thị Thảo Vy, nhân viên cửa hàng cho biết: “Năm nay thị trường tiêu thụ hoa giảm, tại vì dịch nên cửa hàng chúng tôi cũng giảm xuống cỡ khoảng 40%. Bên tôi chủ yếu là bán online, lượng khách đặt online thì tăng đáng kể so với mọi năm” .

Dịp 8/3 năm nay, không chỉ riêng hoa tươi mà các loại hoa sáp, hoa handmade của thị trường cũng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Điều này cũng là dễ hiểu khi cả cộng đồng đều nâng cao ý thức chung tay đẩy lùi dịch Covid-19./.

Đăng Huy – Ngọc Chí