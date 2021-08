Thủ tướng: Tiếp tục hỗ trợ TP Hồ Chí Minh chống dịch COVID-19 trong giai đoạn cao điểm nhất

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Việc tăng cường giãn cách và các biện pháp phòng chống dịch từ ngày 23/8 đã có nhiều tín hiệu tích cực. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, chuyến công tác, làm việc nhằm đánh giá sơ bộ tình hình triển khai tăng cường thực hiện giãn cách xã hội và các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố kể từ ngày 23/8. Thủ tướng yêu cầu các đại biểu thảo luận, đánh giá các giải pháp đã đề ra và đang thực hiện, đồng thời rà soát để nếu có vấn đề phát sinh trong thực tiễn thì có biện pháp bổ sung, khắc phục, hoàn thiện.

Báo cáo tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi cho biết, sau 3 ngày thực hiện Công điện 1099 của Thủ tướng Chính phủ, hiện nay lưu lượng người dân lưu thông giảm 90% so với ngày đầu thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg và giảm 25% so với ngày 22/8. Cùng với đó, thành phố đã xét nghiệm với 947.000 test nhanh kháng nguyên tại vùng đỏ, vùng cam, ghi nhận 32.700 mẫu, dương tính chiếm 3,4%. Thành phố cũng đã tiêm được 5,6 triệu liều vaccine nhưng những ngày gần đây đạt thấp.

Đối với việc quản lý, chăm sóc điều trị F0, hiện 401 trạm y tế lưu động với sự tham gia của Tổ quân y đã phát huy hiệu quả trong điều trị tại nhà, tại cộng đồng. Các trung tâm phục hồi quốc gia đi vào hoạt động, cùng với kết nối các tầng điều trị, kịp thời cứu chữa các ca chuyển nặng.

Về cung ứng hàng hóa, bảo đảm an sinh xã hội, Thành phố Hồ Chí Minh đã làm việc với các nhà cung ứng để cung ứng hàng hóa tới xã, phường, thị trấn, cơ bản đáp ứng nhu cầu bà con. Thành phố đã khẩn trương triển khai gói an sinh 1,5 triệu đồng/hộ và đang khẩn trương cấp phát trên 540.000 gói an sinh cho các gia đình gặp khó khăn cho dịch bệnh. Thành phố cũng nỗ lực duy trì sản xuất không để đứt gãy chuỗi cung ứng hàng hóa theo các phương thức bảo đảm an toàn, đặc biệt là cố gắng duy trì các hoạt động logistics.

Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị Bộ Y tế, các địa phương, cơ quan tiếp tục hỗ trợ thành phố về lực lượng, phương tiện và trước mắt chưa rút lực lượng, phương tiện trước ngày 15/9 để giúp thành phố triển khai các nhiệm vụ phòng, chống dịch trong giai đoạn cao điểm này.

Phát biểu kết luận cuộc họp, thay mặt Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Phạm Minh Chính ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của Đảng bộ, các cấp chính quyền và nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, các bộ, ngành Trung ương, các cơ quan chức năng, các lực lượng tuyến đầu như: y tế, quân đội, công an… trong phòng, chống dịch, nhất là trong tổ chức thực hiện các chỉ đạo mới đây của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện giãn cách xã hội; đồng thời chia sẻ sâu sắc với những mất mát của nhân dân về vật chất, tinh thần, về con người do dịch bệnh gây ra.

Người đứng đầu Chính phủ cho biết, sau khi đi kiểm tra tại các cơ sở về việc thực hiện tăng cường giãn cách xã hội từ ngày 23/8 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, có thể thấy, các biện pháp, chiến lược chống dịch của Thành phố đề ra là đúng đắn. Kết quả trong 4 ngày qua có nhiều dấu hiệu tích cực như lưu lượng đi lại giảm, xét nghiệm được tăng cường, an sinh xã hội, những nhu cầu yêu cầu cơ bản của người dân dần được đáp ứng. Người lang thang, cơ nhỡ; người nước ngoài đã được đưa về tập trung để quản lý, chăm lo đời sống. Việc phân loại, phân luồng điều trị đã đi vào nền nếp hơn; có nhiều mô hình, cách làm hay như “đi chợ hộ”, túi an sinh… được triển khai. Thủ tướng chỉ rõ, vẫn còn một số việc cần rút kinh nghiệm như một số người dân vẫn còn lúng túng không biết gọi ai khi thiếu lương thực, thực phẩm thiết yếu hoặc khi cần cấp cứu, tiếp cận y tế…

Trên cơ sở đánh giá tình hình, Thủ tướng yêu cầu Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục thực hiện quyết liệt các biện pháp theo Chỉ thị 1099, với phương châm lấy xã, phường, thị trấn làm “pháo đài”, người dân là “chiến sỹ” để lãnh đạo thống nhất trong việc thực hiện nghiêm việc giãn cách, người dân không ra khỏi nhà, “ai ở đâu ở đó”, triệt để khắc phục tình trạng “chặt ngoài lỏng trong”.

Để làm được điều đó, phải đảm bảo cho người dân không thiếu ăn, thiếu mặc, chăm lo an sinh xã hội, tăng cường tiếp cận y tế đến gần nhân dân hơn; kêu gọi vận động, thuyết phục, đề nghị người dân chia sẻ khó khăn khi thực hiện giãn cách xã hội; vận động người dân thấy được đây là quyền lợi, nghĩa vụ và trách nhiệm với chính bản thân mình và gia đình, cộng đồng.

Thủ tướng yêu cầu các lực lượng hỗ trợ dưới sự chỉ huy của cấp ủy, chính quyền, với hệ thống chính trị là nòng cốt, tổ chức quán triệt và thực hiện nghiêm túc các công điện của Thủ tướng; tiếp tục tổ chức xét nghiệm thần tốc, khoa học, hiệu quả dưới sự chỉ đạo của Thành phố theo hướng dẫn của Bộ Y tế, ưu tiên các đối tượng cao tuổi, có bệnh nền… theo thứ tự phù hợp.

Thủ tướng đặc biệt quan tâm đến biện pháp để giảm ca tử vong, trước hết là phải giảm F0, giảm nguồn lây, phát hiện nguồn lây thật nhanh, phải xét nghiệm thật nhanh, phân loại ngay tại cơ sở để có biện pháp chăm sóc, điều trị phù hợp, hiệu quả, giảm tải cho tuyến trên. Thủ tướng yêu cầu Bộ Y tế chỉ đạo, hướng dẫn việc phân loại, chuyển tuyển người nhiễm COVID-19, bảo đảm việc hỗ trợ y tế, điều trị hiệu quả, tránh lúng túng, chậm trễ.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị phát huy vai trò, sự chủ động, tính sáng tạo, linh hoạt của lực lượng cơ sở, Tổ COVID cộng đồng, công an khu vực… vì đây là lực lượng gần dân nhất, nắm rõ nhất tình hình, đời sống người dân trên địa bàn.

Thủ tướng cũng đề nghị Thành phố nghiên cứu phương án di dời một số người dân ra khỏi các vùng tập trung đông dân cư; tăng cường hướng dẫn nhân dân trên các phương tiện thông tin đại chúng về phòng chống dịch, về điều trị, đặc biệt là hệ thống thông tin cơ sở như loa phát thanh; không chỉ chăm lo vật chất mà còn chăm lo tinh thần cho nhân dân.

Đối với công tác tổ chức, Thủ tướng yêu cầu thành lập, kiện toàn trung tâm chỉ huy phòng chống dịch tại xã, phường. Thành phố, quận, huyện phải tăng cường kiểm tra giám sát, hỗ trợ, giúp đỡ các xã, phường để thực hiện mục tiêu đã đề ra. Các lực lượng quân đội, công an, y tế phải đáp ứng các yêu cầu của Thành phố, trên cơ sở sát thực tế, khả thi, khoa học, tiết kiệm.