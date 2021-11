Thủ tướng yêu cầu Bộ Y tế trình phê duyệt Chiến lược tổng thể phòng, chống dịch COVID-19 trước ngày 30/11

Tiêm vaccine phòng COVID-19 cho học sinh tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc. Ảnh: Hoàng Hùng/TTXVN

Theo Thông báo, sau hơn 1 tháng triển khai thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP của Chính phủ, nước ta đã đạt được nhiều kết quả tích cực trong kiểm soát dịch COVID-19, nhất là về giảm tỷ lệ tử vong, giảm ca bệnh diễn biến nặng và điều trị tại bệnh viện, từng bước khôi phục thị trường lao động, xuất khẩu, thu hút đầu tư… Công tác bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội tiếp tục được triển khai đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả, tạo môi trường an ninh, an toàn để thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP, phục hồi kinh tế – xã hội. Công tác an sinh xã hội được rà soát, triển khai hiệu quả, từng bước khắc phục các bất cập, tồn tại. Nhiều chính sách hiệu quả phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19 được kịp thời ban hành, khôi phục và phát triển kinh tế – xã hội, tiến tới hoàn thiện thể chế, tổ chức thực hiện đồng bộ, toàn diện từ Trung ương đến địa phương. Nhiều địa phương đã vận dụng linh hoạt, sáng tạo Nghị quyết số 128/NQ-CP để triển khai hiệu quả trong thời gian vừa qua như TP Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng, An Giang, Kiên Giang, Hà Nam, Phú Thọ, Khánh Hòa…

Tuy nhiên, việc triển khai Nghị quyết số 128/NQ-CP vẫn còn những hạn chế, bất cập do các cấp, ngành, một bộ phận nhân dân có nơi, có lúc còn tư tưởng chủ quan, lơ là, mất cảnh giác với diễn biến dịch bệnh, nhất là nhận thức về tiêm vaccine, coi việc đã tiêm chủng là an toàn tuyệt đối với dịch bệnh. Hệ thống y tế dự phòng, y tế cơ sở vẫn còn nhiều hạn chế; công tác tiêm chủng, cung cấp thuốc chữa bệnh có nơi, có lúc còn chậm trễ, chưa đáp ứng được yêu cầu, mục tiêu đặt ra. Sự phối hợp giữa các địa phương trong việc quản lý người di chuyển, đi lại còn bất cập, gây khó khăn cho người dân. Việc triển khai các chính sách an sinh xã hội có nơi, có lúc còn thiếu chặt chẽ, chưa hiệu quả. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo có nơi chưa làm tốt, chưa quyết liệt; thiếu kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP. Một số địa phương chưa tổ chức hiệu quả công tác thu dung, phân loại người bệnh ngay tại cơ sở dẫn đến người bệnh không được tiếp cận sớm với các dịch vụ y tế khiến bệnh trở nặng, gây quá tải điều trị tại bệnh viện.

Dự báo thời gian tới tình hình dịch bệnh trên thế giới và tại nước ta vẫn diễn biến phức tạp, khó lường, cần tiếp tục quán triệt quan điểm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19; theo dõi, bám sát diễn biến tình hình dịch bệnh để có các dự báo chính xác, toàn diện hơn; trên cơ sở đó thống nhất về nhận thức, chủ trương, biện pháp tổ chức thực hiện với mục tiêu kiểm soát các ca nhiễm mới, hạn chế tối đa bệnh tăng nặng, tử vong. Đồng thời, chủ động có các phương án, chính sách về kinh tế – xã hội phù hợp, ứng phó với diễn biến dịch bệnh, có thể gây tác động tiêu cực đến hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Trình phê duyệt Chiến lược tổng thể phòng, chống dịch COVID-19 trước 30/11/2021

Chỉ đạo về các nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ Y tế: Tổng kết, đánh giá công tác phòng, chống dịch COVID-19 đợt dịch thứ 4 và tiếp tục hoàn thiện Chiến lược tổng thể phòng, chống dịch COVID-19, báo cáo Chính phủ và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt trước ngày 30/11/2021. Phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo và các bộ, ngành, địa phương đẩy nhanh kế hoạch tiêm vaccine cho trẻ em an toàn, khoa học, phù hợp, hiệu quả; có kế hoạch tiêm mũi 3 đối với các trường hợp đã tiêm 2 mũi đủ thời gian.

Bộ Y tế khẩn trương mở rộng điều trị thuốc kháng virus; phân bổ thuốc điều trị đến các địa phương, bảo đảm đủ thuốc điều trị (tự nguyện) cho tất cả người bị nhiễm; rút gọn tối đa các thủ tục hành chính trong phê duyệt, cấp phép nghiên cứu, sản xuất thuốc điều trị, vaccine phòng COVID-19, đồng thời bảo đảm tính khoa học, an toàn, hiệu quả; tiếp tục thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa việc nghiên cứu, sản xuất vaccine trong nước.

Thủ tướng cũng giao Bộ Y tế tham khảo, nghiên cứu kinh nghiệm các nước để có hướng dẫn việc cách ly phù hợp cho người tiêm vaccine đủ 2 mũi và xét nghiệm âm tính trong vòng 72 giờ; khẩn trương hướng dẫn việc xã hội hóa xét nghiệm, giá kit xét nghiệm để phù hợp với tình hình, điều kiện hiện nay, xong trước ngày 5/12/2021. Tăng cường cung cấp thông tin minh bạch, chính xác về phân bổ, tiêm chủng vaccine để địa phương, người dân được biết, theo dõi.

Hoàn thiện Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế – xã hội

Khám tầm soát trước khi tiêm vaccine phòng COVID-19 cho học sinh, trẻ em trong độ tuổi. Ảnh: Hữu Chí/TTXVN

Thủ tướng giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục hoàn thiện Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế – xã hội báo cáo Chính phủ và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt trước ngày 30/11/2021.

Bộ Công an tiếp tục chỉ đạo triển khai các kế hoạch, biện pháp bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội phục vụ thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19 và phục hồi sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế xã hội.

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội tiếp tục rà soát tổng thể các chính sách an sinh xã hội đang triển khai để kịp thời cập nhật, bổ sung phù hợp với tình hình thực tế và đề xuất bổ sung các biện pháp mới cần thiết.

Bộ Ngoại giao chủ trì, phối hợp Bộ Công an, Bộ Y tế và các bộ, ngành liên quan để sớm quy định về xuất nhập cảnh liên quan đến “hộ chiếu vaccine” phù hợp với tình hình hiện nay, bảo đảm khoa học, hiệu quả và hợp lý.

Bộ Tài chính tiếp tục tổng hợp nhu cầu kinh phí mua sắm trang thiết bị phòng chống dịch của các địa phương; nghiên cứu triển khai các giải pháp về nguồn kinh phí để hỗ trợ các địa phương mua sắm trong phòng, chống dịch, bảo đảm thực hiện theo tinh thần Nghị quyết số 30/2021/QH15 của Quốc hội; trường hợp có khó khăn, vướng mắc báo cáo cấp có thẩm quyền giải quyết, xử lý. Tổng hợp nhu cầu, đề xuất cấp bổ sung kinh phí bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội phòng, chống dịch COVID-19 từ nguồn kinh phí bổ sung dự phòng ngân sách Trung ương theo Nghị quyết số 393/NQ-UBTVQH15 của Ủy ban thường vụ Quốc hội.