Thời sự - Chính trị Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Đăk Glei

(kontumtv.vn) – Chiều ngày 12/4, Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Đăk Glei về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh và thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ huyện năm 2022; phương hướng, nhiệm vụ năm 2023. Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Dương Văn Trang chủ trì làm việc. Tham dự có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy A Pớt.

Trong năm 2022, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy, huyện Đăk Glei đã hoàn thành 31/34 chỉ tiêu đề ra, đa số các chỉ tiêu chủ yếu đảm bảo kế hoạch như phát triển diện tích cây Mắc ca, cây ăn quả, cây dược liệu, cao su, cà phê; trồng mới diện tích rừng. Trong đó, tổng giá trị sản xuất thực hiện năm 2022 hơn 3.300 tỷ đồng; thu ngân sách địa bàn thực hiện đạt hơn 30 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người tăng từ 36 triệu đồng năm 2021 lên 39 triệu đồng năm 2022. Tổng diện tích gieo trồng trên địa bàn huyện cả năm 2022 gần 13.370 ha.

Về công tác xây dựng Đảng và công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng được chỉ đạo triển khai nghiêm túc. Huyện đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào dân tộc thiểu số, làm cho đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo bền vững” gắn với vận động Nhân dân xóa bỏ các hủ tục, phong tục lạc hậu không còn phù hợp. Đến nay đã xóa được 03 hủ tục lạc hậu. Các chế độ, chính sách về an sinh xã hội và giảm nghèo được triển khai đầy đủ, kịp thời, đúng quy định; quốc phòng, an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

Ban Thường vụ Huyện ủy Đăk Glei kiến nghị Thường trực Tỉnh ủy quan tâm chỉ đạo UBND tỉnh xem xét sớm phê duyệt kế hoạch sử dụng đất của các dự án, phê duyệt dự án và bố trí nguồn vốn cho các dự án để thực hiện đầu tư. Đồng thời đầu tư nâng cấp các đường tỉnh lộ, đường liên xã trên địa bàn huyện, hiện nay đã xuống cấp, gây khó khăn cho Nhân dân đi lại và phát triển kinh tế – xã hội; tỉnh sớm kiến nghị với Trung ương chuyển đổi diện tích rừng bị vướng trong quá trình đầu tư các dự án đường giao thông.

Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang đề nghị, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy Đăk Glei phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, thống nhất, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu, xây dựng Đảng bộ huyện trong sạch, vững mạnh.

Bí thư Tỉnh ủy lưu ý, Đăk Glei là một huyện nghèo, huyện biên giới, có đông người DTTS và bà con sống chủ yếu dựa vào nông nghiệp. Vì vậy, huyện phải hết sức quan tâm giúp người dân làm nông nghiệp hiệu quả, vươn lên thoát nghèo, làm giàu trên chính mảnh đất của mình; tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào dân tộc thiểu số, làm cho đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo bền vững” đi vào thực chất và hiệu quả. Phát huy tiềm năng, lợi thế của địa phương, huyện cần tập trung vận động Nhân dân mạnh dạn vay vốn đầu tư phát triển cây dược liệu, nhất là sâm dây, sâm Ngọc Linh và trồng cây ăn quả, cây mắc ca, chăn nuôi theo hướng hàng hóa, nhằm từng bước tăng thu nhập, vươn lên làm giàu.

Bí thư Tỉnh ủy đề nghị, trong việc phát triển đô thị, Ban Thường vụ Huyện ủy tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo quy hoạch mở rộng thị trấn Đăk Glei về hướng Đông sông Pô Kô, lấy dòng sông Pô Kô làm trung tâm của thị trấn; quá trình đầu tư các dự án cần hạn chế tình trạng đào đắp, san lấp mặt bằng để giữ rừng và cảnh quan thiên nhiên. Quản lý chặt chẽ diện tích rừng hiện có và đẩy mạnh công tác trồng, trồng cây phân tán.

Trước đó, Bí thư Tỉnh uỷ Dương Văn Trang và các thành viên trong đoàn công tác đã đi kiểm tra việc triển khai thực hiện Dự án cầu 16/5 bắc qua sông Pô Kô nối thị trấn Đăk Glei với khu dân cư phía Đông của thị trấn; Dự án san ủi mặt bằng khu trung tâm huyện và Dự án khai thác quỹ đất để đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng huyện Đăk Glei; thăm mô hình trồng cà phê xứ lạnh tại thôn Kon Riêng, xã Đăk Choong./.

Ngọc Chí