Thời sự - Chính trị Tiếp xúc cử tri 2 cấp tại TP Kon Tum, huyện Đăk Hà và Kon Rẫy

(kontumtv.vn) – Vừa qua, Đại biểu HĐND 2 cấp đã tiếp xúc cử tri tại TP Kon Tum, huyện Đăk Hà và Kon Rẫy sau Kì họp thứ 2, HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kì 2021 – 2026.

Cử tri thành phố tiếp tục kiến nghị tỉnh, thành phố quan tâm bố trí vốn đầu tư các tuyến đường giao thông trên địa bàn như Quốc lộ 14B đoạn qua địa bàn xã Hòa Bình, tuyến đường từ Quốc lộ 14 vào Đập Đăk Yên; tuyến đường từ Đập Đăk Yên vào thôn 5 xã Hòa Bình; tuyến kết nối xã Ia Chim và xã Hòa Bình, tuyến kết nối xã Ia Chim và xã Ia Phí, tỉnh Gia Lai; xây dựng cầu nối xã Đăk Năng và Kroong tạo điều kiện cho người dân kết nối, thông thương với các địa phương. Cử tri kiến nghị tạo điều kiện để người dân khu vực nông thôn được mua các lô đất liền kề nhà ở đối với các vị trí đất được thành phố quy hoạch phát triển quỹ đất. Cử tri cũng phản ánh việc làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất còn gặp nhiều khó khăn.

Tại huyện Kon Rẫy, cử tri xã Đăk Tơ Lung đề nghị Nhà nước hỗ trợ 2 cống thoát nước tại thôn 3; xem xét việc đền bù, hỗ trợ đất sau thu hồi; sửa chữa một số con đường vào khu sản xuất do ảnh hưởng bão lũ năm 2021. Cử trị xã Đăk Tơ Re kiến nghị có biện pháp đảm bảo an toàn giao thông trên Quốc lộ 24; thẻ bảo hiểm y tế cấp mới cho người dân không ghi cụ thể tên thôn gây khó khăn trong việc cấp thẻ cho từng người; kiểm tra, xử lý tình trạng san lấp mặt bằng tại hồ Đăk Mũi.

Cử tri huyện Đăk Hà đề nghị HĐND tỉnh tăng cường công tác giám sát đối với các đề án, dự án quy hoạch mang tính giai đoạn. Đề nghị đơn vị chuyên môn giải quyết dứt điểm các vụ việc tranh chấp đất đai kéo dài. Có biện pháp kiểm tra, chấn chỉnh hoạt động mua bán đất đai vừa đảm bảo tính pháp lý, vừa đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người dân có nhu cầu mua đất ở. Rà soát, triển khai thực hiện dứt điểm công tác quy hoạch đô thị, nhất là các công trình giao thông trọng yếu để chỉnh trang bộ mặt đô thị thị trấn Đăk Hà, giảm tải lượng xe lưu thông trên các tuyến đường trục chính có nguy cơ mất an toàn giao thông. Có biện pháp kiểm tra, xử lý nghiêm đối với các cá nhân tự ý điều tiết nguồn nước tại các công trình thủy lợi, gây ảnh hưởng đến sản xuất của người dân. Đề nghị HĐND các cấp xem xét, hỗ trợ kinh phí hoạt động đối với lực lượng công an chính quy về đảm nhận chức danh công an xã.

Tại buổi tiếp xúc, một số ý kiến thuộc thẩm quyền được chính quyền các địa phương trả lời, làm rõ. Tổ đại biểu HĐND tỉnh, thành phố, huyện tổng hợp chuyển cơ quan chức năng có thẩm quyền giải quyết và trả lời cho cử tri trong thời gian tới./.

CTV Trọng Nghĩa – Lâm Hiền – Hữu Huy