Thời sự - Chính trị Tổng kết chuyên mục Diễn đàn cử tri năm 2021

(kontumtv.vn) – Nâng cao chất lượng chuyên mục bằng cách đa dạng các nội dung tuyên truyền bên cạnh phản ánh ý kiến, kiến nghị của cử tri. Đó là ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Chuyên mục Diễn đàn cử tri Nguyễn Thế Hải tại Hội nghị tổng kết chuyên mục Diễn đàn cử tri năm 2021 diễn ra vào chiều ngày 18/1.

Năm 2021, Ban Chỉ đạo và Thường trực HĐND tỉnh đã chỉ đạo Báo Kon Tum và Đài PT – TH tỉnh thực hiện, đăng tải 48 nội dung. Đây là những vấn đề bức xúc, được dư luận quan tâm hoặc cử tri đã kiến nghị nhiều lần với đại biểu HĐNĐ các cấp trong các cuộc tiếp xúc cử tri. Một số nội dung sau khi được đăng tải đã được các cấp ngành chức năng, các địa phương có liên quan trả lời, giải thích cụ thể, rõ ràng hoặc khẩn trương khắc phục. Mang lại sự an tâm, tin tưởng của người dân, tạo được sự đồng thuận của xã hội, tránh nảy sinh mâu thuẫn trong cộng đồng, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Đồng thời giúp các cấp chính quyền, các ngành chức năng thấy được những bất cập trong thực tế quản lý, điều hành.

Thời gian tới, Thường trực HĐND tỉnh đề nghị các thành viên BCĐ bám sát quy chế của Tỉnh ủy về mục đích, tiêu chí của chuyên mục để triển khai thực hiện; nâng cao chất lượng chuyên mục bằng cách đa dạng các nội dung tuyên truyền và cân nhắc có thêm nội dung tuyên truyền để phản hồi, đánh giá của cử tri về kết quả thực hiện các chủ trương, Nghị quyết của HĐND tỉnh. Cập nhật các chuyên mục, ý kiến chỉ đạo thực hiện chuyên mục trên trang thông tin điện tử tổng hợp của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum. Đồng thời tăng cường kiểm soát hiệu quả nội dung chuyên mục sau khi đăng tải, phản ánh. Ban Chỉ đạo đề nghị bộ phận thường trực theo dõi, báo cáo đầy đủ các nội dung cơ quan Báo, Đài phản ánh, kiến nghị để báo cáo thường trực HĐND tỉnh có định hướng, chỉ đạo thực hiện./.

Hơ Jan – Thanh Hà