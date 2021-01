Thời sự - Chính trị Truy điệu và an táng hài cốt liệt sỹ

(kontumtv.vn) – Sáng 31/12, Tại Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Tu Mơ Rông, Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện tổ chức trọng thể Lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ chưa xác định được thông tin, quy tập tại thôn Kon Hia 3, xã Đăk Rơ Ông, huyện Tu Mơ Rông.

Buổi lễ diễn ra trong không khí trang nghiêm, thành kính, tưởng nhớ công lao to lớn của các anh hùng liệt sỹ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. Những chiến công của các anh hùng liệt sĩ đã làm rạng rỡ và tô thắm trang sử hào hùng của dân tộc.

Việc tìm kiếm, cất bốc, quy tập và tổ chức lễ truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ là sự nỗ lực lớn của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân và các lực lượng vũ trang của huyện đối với các anh hùng liệt sĩ, thể hiện truyền thống đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc; ghi nhớ công lao to lớn của các anh hùng, liệt sĩ đã cống hiến tuổi thanh xuân, ngã xuống vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng đất nước, đem lại độc lập, tự do, hòa bình cho dân tộc.

CTV Hữu Nam – Xuân Lâm