Thời sự - Chính trị UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 11/2022

(kontumtv.vn) – Chiều ngày 9/12, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Tuấn chủ trì phiên họp thường kỳ tháng 11 và 11 tháng năm 2022. Dự phiên họp có các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Y Ngọc, Nguyễn Ngọc Sâm, Nguyễn Hữu Tháp và lãnh đạo các sở, ban, ngành.

Trong tháng 11 và 11 tháng năm 2022, tình hình kinh tế – xã hội tiếp tục ổn định, phát triển và đạt được nhiều kết quả. Nhiều chỉ tiêu quan trọng của tỉnh tiếp tục tăng cao so với cùng kỳ và cơ bản đạt, vượt kế hoạch, như diện tích các cây trồng chủ lực và diện tích trồng rừng. Ngoài ra, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước đạt hơn 28.500 tỷ đồng; thu hút trên 1 triệu lượt khách du lịch đến tỉnh và tăng gần gấp 5 lần so với cùng kỳ; kim ngạch xuất khẩu đạt 290 triệu USD; thu ngân sách ước đạt hơn 3.600 tỷ đồng; tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công tiếp tục cao hơn so với cùng kỳ. Các chế độ, chính sách về an sinh xã hội và giảm nghèo được triển khai đầy đủ, kịp thời; quốc phòng, an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

Kết luận phiên họp, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Tuấn đề nghị các sở, ban ngành tổ chức rà soát, triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ còn lại trong năm 2022, phấn đấu đạt cao nhất chỉ tiêu kế hoạch đã được giao; khẩn trương giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2023. Đồng thời tiếp tục hoàn thiện Quy hoạch tỉnh Kon Tum thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Tuấn đề nghị đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công và quyết toán các dự án hoàn thành theo quy định; phấn đấu đến hết niên độ năm 2022 tỷ lệ giải ngân đạt 100% kế hoạch vốn được giao đầu năm; tăng cường quản lý thu, đẩy mạnh các biện pháp chống thất thu ngân sách, phấn đấu hoàn thành dự toán thu ngân sách năm 2022 ở mức cao nhất; tiến hành kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tổ chức, cá nhân năm 2022 theo hướng dẫn của BTV Tỉnh ủy và cấp có thẩm quyền và khẩn trương tham mưu triển khai thực hiện các Nghị quyết đã được HĐND khóa XII, Kỳ họp thứ 4 thông qua. Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu quan tâm thực hiện công tác trật tự đô thị, chấn chỉnh tình trạng lấn chiếm lòng, lề đường; sớm khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường ở một số bãi xử lý rác thải tập trung; khắc phục hệ thống đèn tín hiệu giao thông ở một số nút giao thông trên các tuyến đường của TP. Kon Tum và tập trung chuẩn bị chu đáo mọi điều kiện để tổ chức tốt Lễ kỷ niệm 110 năm thành lập tỉnh Kon Tum theo kế hoạch.

Sau phiên họp thường kỳ, UBND tỉnh đã tiến hành phiên họp chuyên đề thảo luận, cho ý kiến đối với một số nội dung thuộc thẩm quyền của tập thể UBND tỉnh./.

Hơ Jan – Thanh Hà