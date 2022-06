Thời sự - Chính trị UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 5 năm 2022

(kontumtv.vn) – Ngày 3/6, UBND tỉnh đã tổ chức họp phiên thường kỳ tháng 5 và cho ý kiến đối với một số nội dung văn bản thuộc thẩm quyền. Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Tuấn chủ trì phiên họp.

Trong tháng 5, tình hình kinh tế – xã hội tiếp tục ổn định, phát triển và đạt được nhiều kết quả, nhiều chỉ tiêu quan trọng của tỉnh tiếp tục tăng cao so với cùng kỳ. Tình hình sản xuất công nghiệp cơ bản được duy trì, ổn định với chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp 5 tháng ước tính tăng hơn 20% so với cùng kỳ năm trước. Hoạt động thương mại và dịch vụ, xuất nhập khẩu tiếp tục có sự tăng trưởng. Đặc biệt, lĩnh vực du lịch phục hồi tích cực với tổng lượng khách du lịch đến Kon Tum 5 tháng đầu năm khoảng 645.000 lượt khách, đạt hơn 70% kế hoạch và tăng gấp 3,3 lần so với cùng kỳ năm trước

Sau khi thảo luận, phân tích những hạn chế tồn tại trong quá trình triển khai các chỉ tiêu nhiệm vụ, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Tuấn đề nghị trong tháng 6, các cấp ngành chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân xuống giống cây ăn quả, cây mắc ca, dược liệu và triển khai đảm bảo mục tiêu, tiến độ công tác trồng rừng; tập trung đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2022, nhất là đối với các chương trình, dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài; nhanh chóng hoàn thành việc lập Quy hoạch tỉnh Kon Tum thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; hoàn thành Kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2025 cấp tỉnh. Đồng thời yêu cầu các sở, ngành rà soát, đánh giá, phân tích và làm rõ yếu kém, nguyên nhân, trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị, địa phương để có phương hướng, giải pháp khắc phục, cải thiện các Chỉ số PAPI, PAR INDEX, SIPAS của tỉnh; chuẩn bị kỹ lưỡng nội dung và tổ chức tốt chương trình “Cà phê Doanh nghiệp – Doanh nhân” cũng như các điều kiện cần thiết để tổ chức tốt Kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2022; tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn tăng cường công tác tiêm vắc xin Covid-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi trên địa bàn tỉnh và chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ kết hợp phòng thủ dân sự tỉnh năm 2022.

Tại phiên họp, lãnh đạo các cơ quan chủ trì đã trình bày tóm tắt 8 dự thảo văn bản gồm Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh thông qua Đề án giảm nghèo bền vững đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Kon Tum; Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước cho các ngành, các địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 – 2025 trên địa bàn tỉnh Kon Tum; Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh Quy định mức học phí giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập năm học 2022-2023 trên địa bàn tỉnh Kon Tum; Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh thông qua Đề án thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi 2021-2030, giai đoạn I từ năm 2021 đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Kon Tum; Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước trung hạn và hằng năm cho các ngành, các địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế – xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I, từ năm 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Kon Tum; Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh sửa đổi, bổ sung về phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Kon Tum; Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định mức hỗ trợ thường xuyên hằng tháng cho chức danh Đội trưởng, Đội phó Đội dân phòng và trang bị phương tiện phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ cho lực lượng dân phòng trên địa bàn tỉnh Kon Tum và Dự thảo Đề án Xây dựng đội ngũ trí thức người dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Kon Tum, giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030.

Các thành viên UBND tỉnh đã thảo luận, tham gia ý kiến, góp ý, làm rõ một số nội dung liên quan và thống nhất thông qua 8 dự thảo. Đồng thời sẽ tiếp tục hoàn chỉnh các dự thảo văn bản trước khi trình Ban thường vụ Tỉnh uỷ và HĐND tỉnh./.

Hơ Jan – Thanh Hà