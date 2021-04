Thời sự - Chính trị UBND tỉnh Kon Tum họp phiên thường kỳ tháng 4

(kontumtv.vn) – Chiều 29/4, UBND tỉnh Kon Tum họp phiên thường kỳ tháng 4. Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Tuấn dự và chủ trì phiên họp. Tham dự có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Y Ngọc; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Tháp; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Sâm; lãnh đạo các sở, ngành trong tỉnh.

Tháng 4/2021, UBND tỉnh chỉ đạo các ngành, địa phương tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong triển khai công tác giải phóng mặt bằng, quy hoạch, xây dựng của một số dự án trên địa bàn thành phố Kon Tum; kiểm tra, chỉ đạo Sở Giao thông-Vận tải đẩy nhanh tiến độ thi công dự án Quốc lộ 24 đoạn qua tỉnh Kon Tum; ban hành Kế hoạch phòng, chống hạn hán, thiếu nước, phục vụ sản xuất nông nghiệp và dân sinh mùa khô năm 2021 trên địa bàn tỉnh; đồng thời chỉ đạo các đơn vị tăng cường công tác quản lý nhà nước về giá đất, chấn chỉnh không để xảy ra tình trạng tăng giá đất đột biến gây hiện tượng sốt ảo, làm ảnh hưởng đến điều hành phát triển kinh tế – xã hội và việc triển khai các dự án đầu tư.

Trong tháng, tình hình kinh tế – xã hội trên địa bàn tỉnh tiếp tục ổn định. Chỉ số phát triển công nghiệp toàn ngành tăng hơn 12% so với cùng kỳ năm ngoái. Giá trị xuất khẩu hàng hoá ước gần 25 triệu đô. Lũy kế 4 tháng đầu năm, tổng thu ngân sách nhà nước ước hơn 1 ngàn tỷ đồng, bằng gần 110% so với cùng kỳ năm trước. Trong lĩnh vực nông nghiệp, tình hình dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi cơ bản được kiểm soát. Số lượng dự án đầu tư vào tỉnh tăng cao so với cùng kỳ. Cùng với đẩy mạnh cải cách hành chính, quốc phòng, an ninh tiếp tục được giữ vững.

Tại phiên họp, lãnh đạo các sở, ngành tham gia thảo luận, cho ý kiến đối với các vấn đề liên quan đến công tác quản lý, bảo vệ rừng; các giải pháp cấp bách trong phòng, chống dịch Covid-19; công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng tại một số dự án trên địa bàn tỉnh…

Phát biểu kết luận phiên họp, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Tuấn giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với hai địa phương là huyện Ia H’Drai và Sa Thầy kiểm tra đột xuất các điểm tập kết gỗ lậu tại khu vực lòng hồ Sê San 4 ngay trong ngày 30/4, có văn bản báo cáo gửi UBND tỉnh trước ngày 5/5. Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh trong tháng 5 và quý II năm nay, các ngành, địa phương tăng cương hơn nữa công tác quản lý, bảo vệ rừng, chấn chỉnh và xử lý nghiêm những hành vi khai thác, vận chuyển lâm sản trái pháp luật.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Tuấn yêu cầu các sở, ban ngành, UBND các huyện, thành phố tập trung chỉ đạo triển khai Kết luận số 29, ngày 8/4/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị quý I-2021; phương hướng, nhiệm vụ quý II-2021; khẩn trương triển khai các Nghị quyết được HĐND tỉnh khóa XI Kỳ họp thứ 12 thông qua. Đối với công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, UBND tỉnh đã chỉ đạo dừng tất cả các hoạt động lễ hội, sự kiện thể thao, văn hóa dự kiến diễn ra trong tháng 5 nhằm đảm bảo hiệu quả công tác phòng dịch và an toàn sức khỏe cho nhân dân. Các ngành, địa phương cần đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công; kịp thời xử lý dứt điểm những tồn tại, vướng mắc trong quá trình triển khai, nhất là công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định canh, định cư các dự án trọng điểm của tỉnh tại địa bàn thành phố Kon Tum, dự án Quốc lộ 24 đoạn qua tỉnh Kon Tum. Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Tuấn chỉ đạo Sở giáo dục và Đào tạo chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị tổ chức thành công kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2021 trên địa bàn tỉnh.

Thu Trang – Công Luận