Thời sự - Chính trị UBND tỉnh Kon Tum họp phiên thường kỳ tháng 5

(kontumtv.vn) – Sáng 03/6, UBND tỉnh Kon Tum họp phiên thường kỳ tháng 5. Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Tuấn chủ trì phiên họp. Tham dự có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Y Ngọc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Tháp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Sâm; lãnh đạo các sở, ban, ngành trong tỉnh.

Trong tháng 5, UBND tỉnh chỉ đạo các ngành, địa phương nâng cảnh báo phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh lên mức cao nhất kể từ kể từ 0 giờ ngày 18/5/2021; chỉ đạo tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động Vì trẻ em năm 2021; xây dựng “Đề án đầu tư bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử – văn hóa trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2025”; đẩy mạnh triển khai đồng bộ các cơ chế, chính sách, giải pháp phát triển giáo dục nghề nghiệp và nhân lực có kỹ năng nghề trên địa bàn tỉnh,…

Trong tháng, chỉ số phát triển công nghiệp toàn ngành giảm hơn 5% so với tháng trước. Tổng mức lưu chuyển hàng hoá bán lẻ và doanh thu dịch vụ trên thị trường ước đạt trên 1.900 tỷ đồng, tăng hơn 11% so với cùng kỳ năm 2020. Kim ngạch xuất khẩu tiếp tục đà tăng trưởng, giá trị xuất khẩu hàng hoá trong tháng ước đạt gần 30 triệu USD; giá trị nhập khẩu ước khoảng 01 triệu USD. Đáng chú ý, trong tháng 5, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh đã diễn ra nghiêm túc, an toàn, đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19. Kết thúc cuộc bầu cử, toàn tỉnh có hơn 340.300 cử tri tham gia bỏ phiếu, đạt tỷ lệ 99,85%.

Tại phiên họp, cùng với báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ ngành trong tháng 5, đại diện lãnh đạo các sở, đơn vị đã thảo luận, đề xuất các giải pháp nhằm triển khai hiệu quả kế hoạch, đề án và chỉ đạo của UBND tỉnh.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Tuấn đề nghị, trong tháng 6, các cấp ngành, địa phương tiếp tục quán triệt thực hiện hiệu quả mục tiêu kép vừa phòng, chống dịch vừa phát triển kinh tế – xã hội, chú trọng triển khai những chỉ tiêu về sản xuất, kinh doanh; trong đó, tập trung đảm bảo quỹ đất, nguồn giống để trồng rừng và cây dược liệu, nhất là Sâm Ngọc Linh; đẩy nhanh hơn nữa tiến độ giải ngân vốn đầu tư công đối với các dự án trọng điểm của tỉnh; xác định rõ những khó khăn, vướng mắc, tồn tại, hạn chế và nguyên nhân trong thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định canh, định cư; kiên quyết cắt giảm, điều chuyển vốn của các đơn vị, địa phương, các dự án có tỷ lệ giải ngân thấp sang đơn vị, địa phương và các dự án có khả năng giải ngân tốt hơn; đồng thời chỉ đạo dừng tất cả hoạt động khai thác, san lấp quỹ đất khu vực Nam Đăk Bla, thành phố Kon Tum nhằm đảm bảo cảnh quan tự nhiên và không phá vỡ hiện trạng quy hoạch đã có.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Tuấn nhấn mạnh, thời gian này, các ngành, địa phương tiếp tục huy động mọi nguồn lực để phòng, chống dịch Covid-19; theo đó, ngành Y tế cần xây dựng cụ thể phương án, kịch bản chống dịch và triển khai kiện toàn lại các tổ phòng, chống dịch Covid-19 cộng đồng; giao Ban Dân tộc tỉnh chủ trì phối hợp với các ngành, đơn vị liên quan hoàn thiện kế hoạch Chương trình mục tiêu quốc gia Phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2030 trình UBND tỉnh trong thời gian sớm nhất. Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Tuấn chỉ đạo Sở GD&ĐT chuẩn bị chu đáo những điều kiện cần thiết để tổ chức thành công Kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2021; yêu cầu các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt văn bản chỉ đạo của bộ, ngành, UBND tỉnh và chuẩn bị đầy đủ các nội dung trình kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Thu Trang – Công Luận