Văn hoá, xã hội Báo động trẻ hoá tội phạm giết người

(kontumtv.vn) – Những ngày đầu tháng 11, trên địa bàn tỉnh liên tiếp xảy ra các vụ trọng án giết người. Điều đáng nói, các đối tượng phạm tội trong độ tuổi thanh thiếu niên chiếm một nửa số vụ. Những vụ trọng án “con giết cha”, “học sinh giết bạn” xảy ra trên địa bàn tỉnh thời gian gần đây đã gióng lên hồi chuông báo động trong lối sống và nhận thức của một bộ phận giới trẻ.

Vụ việc xảy ra ở huyện Đăk Tô vào ngày 05/11/2021. Chu Minh Thuận, sinh năm 2003, trú tại Khối 1, TT. Đăk Tô về nhà thì gặp cha đang ngồi uống rượu một mình. Lúc này, Thuận đã có lời lẽ can ngăn cha đừng uống rượu nữa và phát sinh mâu thuẫn. Người cha dùng một cây sắt dài khoảng 70 cm đánh liên tiếp vào người Thuận. Trong lúc xảy ra xô xát, Thuận đã dùng một con dao bấm bằng kim loại, dài khoảng 17cm đâm một nhát vào mạn sườn bên trái của cha. Người cha sau khi bị đâm đã được đưa đi cấp cứu nhưng đến khoảng 22 giờ cùng ngày thì tử vong do vết thương thấu ngực, thủng tim. Giờ đây, chàng trai vừa tròn 18 tuổi chỉ biết ngậm ngùi ân hận, chỉ vì không kiềm chế được bản thân mà Thuận đã cướp đi mạng sống của đấng sinh thành.

Chưa đầy 1 tuần sau, một vụ án mạng đau lòng nữa xảy ra trước cổng Trường THPT Ngô Mây, TP. Kon Tum. Chỉ vì một chút ghen tuông trong chuyện tình cảm mà cái giá phải trả là mạng sống của một thanh niên trẻ. Đối tượng Võ Xuân Huy kể lại: “Vừa rồi nhà trường có tổ chức thi online môn Toán, Duyên học chung lớp với tôi có gửi bài cho tôi, tôi có nhắn lại với Duyên là “ok em”, xong người yêu của Duyên vô đọc tin nhắn thấy vậy tưởng tôi với Duyên có tình cảm với nhau nên Trí gây chuyện với tôi và hẹn tôi lên cầu số 4 để giải quyết mâu thuẫn nhưng tôi không có đi.”

Không hẹn được Võ Xuân Huy ra nói chuyện nên đến trưa ngày 10/11/2021, Trần Văn Trí, SN 2005, trú tại xã Kroong, TP. Kon Tum cùng 3 người bạn khác đã đến trước cổng Trường THPT Ngô Mây để chặn đánh Huy. Lúc này, Trí đã dùng mũ bảo hiểm đánh liên tiếp nhiều lần vào đầu Huy làm vỡ mũ bảo hiểm. Để phản kháng, Huy lấy con dao bấm trong túi áo ra đâm 1 nhát ngay ngực Trí rồi bỏ chạy. Hậu quả, Trần Văn Trí tử vong trên đường đưa đi cấp cứu. Võ Xuân Huy, SN 2005, trú tại xã Vinh Quang, TP. Kon Tum ngay sau đó đã bị cơ quan Công an bắt giữ khẩn cấp.

Cả 2 vụ trọng án xảy ra nguyên nhân chủ yếu là do nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của một bộ phận thanh thiếu niên còn hạn chế, dễ bị kích động dẫn đến các hành vi nguy hiểm cho xã hội; sự ích kỷ, coi thường pháp luật cộng với nền tảng gia đình chưa được coi trọng và các thông tin tiêu cực, văn hóa phẩm bạo lực đã dẫn đến những hành vi côn đồ, bạo lực xuất hiện ngày càng nhiều trong giới trẻ thời gian vừa qua. Trước tình hình đó, Thượng tá Lê Thanh Hải, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh cho biết: “Phòng Cảnh sát hình sự đã tham mưu cho Đảng uỷ, Ban giám đốc Công an tỉnh xây dựng kế hoạch thực hiện công tác điều tra cơ bản của lực lượng cảnh sát hình sự, trong đó chúng tôi chú ý đến 2 chuyên đề, đó là chuyên đề phòng ngừa đối với tội phạm xâm phạm tính mạng, sức khoẻ, chuyên đề nữa là đối với tội phạm liên quan đến các lứa tuổi thanh thiếu niên dưới 18 tuổi, phối hợp với một số trường trên địa bàn làm công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong lứa tuổi học sinh.”

Công tác phòng ngừa, đấu tranh với loại tội phạm này cần có sự chung tay, góp sức của các cấp ngành, đoàn thể và gia đình. Trong đó, nhà trường cần tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật trong học đường; phối hợp chặt chẽ hơn với gia đình để cùng quản lý thanh thiếu niên phát triển toàn diện./.

CTV Tấn Bình