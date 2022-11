Bộ Công an cảnh báo về cá độ bóng đá trong mùa World Cup 2022

Nhằm ngăn chặn kịp thời hành vi phạm pháp, Bộ Công an đã chỉ đạo triển khai chuyên đề phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm liên quan đến cờ bạc, cá độ bóng đá. Bộ Công an cũng khuyến cáo người dân không tham gia các hoạt động cờ bạc, nhất là cá độ bóng đá qua mạng. Cơ quan chức năng sẽ tăng cường các biện pháp phát hiện, đấu tranh triệt xóa các tụ điểm, đường dây cờ bạc, cá độ bóng đá; phối hợp với các ngành tư pháp đưa ra truy tố, xét xử nghiêm minh.

Công an tỉnh Bắc Ninh đấu tranh với đối tượng trong vụ án cá độ bóng đá.

Trong hai ngày (15 và 16/11), Công an tỉnh Bắc Ninh và Đà Nẵng đã triệt phá thành công các đường dây cá độ bóng đá, đánh bạc qua mạng với tổng số tiền gần 1.500 tỷ đồng.

Vào sáng ngày 13/11, Công an tỉnh Bắc Ninh phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Bộ Công an phá thành công chuyên án, bắt giữ 6 đối tượng trong đường dây tham gia đánh bạc qua mạng bằng hình thức cá độ bóng đá qua trang Bong88 (Manga88.com) với tổng số tiền hơn 1.000 tỷ đồng.

Trong đó có 4 đối tượng ở TP Từ Sơn, Bắc Ninh gồm: Nguyễn Duy Tùng (31 tuổi), Trần Thị Thơm (52 tuổi) cùng ở phường Đông Ngàn; Chu Văn Hà (32 tuổi) ở phường Tân Hồng; Phạm Văn Mạnh (44 tuổi) ở phường Phù Khê, cùng 2 đối tượng khác là Nguyễn Văn Anh (53 tuổi) ở thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc và Nguyễn Xuân Quỳnh (40 tuổi) huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội.

Bước đầu đấu tranh, Cơ quan Công an xác định đối tượng Nguyễn Duy Tùng là đối tượng cầm đầu quản lý, điều hành đường dây từ đầu năm 2022 đến nay. Để điều hành đường dây, Tùng sử dụng 1 tài khoản tổng của nhà cái Bong88, rồi từ đó thực hiện việc chia cắt, tạo lập các tài khoản đại lý cấp dưới; các đại lý tiếp tục cắt các tài khoản thành viên để giao cho các đối tượng trực tiếp thực hiện hành vi đặt cược cá độ bóng đá trên các Website Bong88…

Hiện Công an tỉnh Bắc Ninh đang tiếp tục đấu tranh mở rộng vụ án, làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng trong đường dây để tiến hành xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Còn tại thành phố Đà Nẵng, vào hồi 15 giờ 30 phút ngày 15/11, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng bắt khẩn cấp, tạm giữ hình sự 7 đối tượng liên quan đến hành vi “Tổ chức đánh bạc” liên quan đến bóng đá. Có 5 đối tượng bị bắt về hành vi “Tổ chức đánh bạc” gồm: Đinh Văn Công Thanh với vai trò chủ mưu cầm đầu; Đinh Văn Công Long (sinh năm 1987; trú tại quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) nắm vai trò giúp sức đắc lực; Nguyễn Trước (sinh năm 1974; trú tại quận Hải Châu) với vai trò là đầu mạng cấp dưới; Ngô Đình Đức (sinh năm 1966; trú tại quận Thanh Khê, Đà Nẵng) giúp sức cho Nguyễn Trước và Nguyễn Duy Trung (sinh năm 1985; trú tại thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam) với vai trò đầu mạng cấp dưới.

Ngoài ra còn 2 đối tượng bị bắt về hành vi “Đánh bạc” là Trương Công Huynh (sinh năm 1986; trú tại quận Hải Châu) và Đoàn Sơn (sinh năm 1963; trú tại quận Thanh Khê). Qua khám xét, cơ quan công an đã tạm giữ 250 triệu đồng, 1 ô tô, 2 xe máy; 1 máy đếm tiền; sổ sách tính tiền thắng thua cá độ; khoảng 7.500 trang tài liệu thể hiện lịch sử cá độ từ ngày 1/10/2022 đến ngày 15/11/2022, với số tiền gần 19 triệu USD (khoảng 470 tỷ đồng).