Bộ Công an yêu cầu xử lý nghiêm vi phạm giao thông sau nới lỏng giãn cách

Trên tuyến đường sắt, Bộ Công an yêu cầu các đơn vị tập trung xử lý các hành vi không chấp hành hiệu lệnh của biển báo hiệu, nhân viên gác chắn khi đi qua đường ngang; các vi phạm về hành lang an toàn giao thông đường sắt; vi phạm về quy trình tác nghiệp kỹ thuật đường sắt; mở đường ngang trái phép… Tăng cường kiểm tra, kiểm soát, không để người dân đu bám trên tàu hàng để tránh chốt kiểm dịch gây mất an toàn chạy tàu, ngăn chặn người dân từ vùng dịch đến các địa phương khác.

Trên tuyến đường thủy, Bộ Công an yêu cầu các đơn vị tập trung xử lý các hành vi vi phạm quy định về điều kiện hoạt động của phương tiện, chở quá vạch dấu mớn nước an toàn, quá số người quy định; quy định về giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn của thuyền viên, người lái phương tiện… Đối với phương tiện chở khách ngang sông không đảm bảo các điều kiện an toàn phải kiên quyết đình chỉ và giao chính quyền địa phương quản lý; tăng cường quản lý hoạt động vận tải hành khách, phục vụ nhân dân đi lại trên đường thuỷ an toàn, thuận lợi; kết hợp kiểm soát chặt chẽ hoạt động vận tải hàng hóa trên đường thủy.