Văn hoá, xã hội Chăm lo Tết cho người nghèo

(kontumtv.vn) – Với phương châm không để ai bị bỏ lại phía sau, trong dịp Tết Nguyên đán Qúy Mão năm 2023, các chương trình, hoạt động vui xuân, đón Tết cùng những phần quà ấm áp nghĩa tình đã được trao tận tay người dân ở vùng khó khăn, vùng dân tộc thiểu số, khu vực biên giới xa xôi.

Với quyết tâm không để hộ dân nào không có Tết, dịp này, hàng ngàn phần quà đã chuyển đến và trao tận tay hộ nghèo, đối tượng chính sách, người có công, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh. Trực tiếp lãnh đạo tỉnh và các sở, ban, ngành, hội, đoàn thể đã đến thăm, chúc Tết những gia đình khó khăn, động viên tinh thần để các hộ tiếp tục nỗ lực vươn lên trong năm mới. Cùng với đó, hàng loạt những hoạt động ý nghĩa như chương trình bánh chưng xanh, cấp gạo hỗ trợ ăn Tết cho hộ nghèo được đẩy mạnh triển khai trên phạm vi toàn tỉnh, tạo nên không khí phấn khởi, vui tươi trong mỗi thôn, làng. Không chỉ vậy, ngay từ đầu tháng 01/2023, UBND tỉnh đã phê duyệt kinh phí hơn 9,5 tỷ đồng từ ngân sách, nguồn tăng thu, tiết kiệm chi năm 2022 để hỗ trợ cho hơn 15.900 hộ nghèo và 8.800 hộ cận nghèo trong dịp Tết với mức chi mỗi hộ nghèo 600 ngàn đồng, hộ cận nghèo 300 ngàn đồng. UBND tỉnh đề nghị các huyện, thành phố chủ động bố trí nguồn ngân sách, đồng thời phối hợp với các hội, đoàn thể, tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh thông qua Quỹ vì người nghèo cùng cấp để cân đối hỗ trợ. Ông Nguyễn Tiến Dũng, Phó Chủ tịch UBND huyện biên giới Ia H’Drai cho biết thêm: “Các cấp, các ngành, đoàn thể địa phương triển khai các chính sách hỗ trợ Tết theo quy định từ nguồn ngân sách, đồng thời tích cực vận động nguồn xã hội hóa để chăm lo Tết cho người dân. Huyện đã chỉ đạo các xã rà soát hỗ trợ lương thực cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn, có nguy cơ thiếu đói trong dịp Tết Nguyên đán, hỗ trợ 132 hộ/579 khẩu với 8.685 kg gạo. Ngoài ra các tổ chức, cá nhân có nhu cầu trao tặng khác được thực hiện qua Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đảm bảo công khai, đầy đủ, đúng đối tượng.”

Cùng với quan tâm hỗ trợ hộ nghèo đón Tết, các cấp công đoàn, sở, ngành, địa phương tiếp tục tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa để lực lượng công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh được đón một cái Tết ấm áp. Ngay trong chương trình “Tết sum vầy – Xuân gắn kết” do Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức, đã có trên 2.700 phần quà với tổng trị giá hơn 01 tỷ được trao tận tay người lao động thuộc hộ nghèo nhằm động viên, khuyến khích các gia đình tiếp tục vươn lên, hăng say sản xuất, đóng góp vào sự phát triển kinh tế – xã hội của địa phương. Công tác tại Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng Khu kinh tế tỉnh được gần 20 năm, anh Trần Duy Hưng không khỏi bồi hồi khi mỗi dịp Tết đến, xuân về, các cơ, doanh nghiệp quan tâm, chăm lo đời sống cho đoàn viên công nhân, viên chức, người lao động: “Rất là cảm ơn các tổ chức đoàn thể, các sở, ban ngành đã quan tâm, tạo điều kiện cho công nhân, người lao động chúng tôi có một cái Tết đầm ấm cùng gia đình và người thân. Như năm 2022 vừa qua thì các doanh nghiệp, các tổ chức, đoàn thể, các cơ quan sản xuất hầu như sản xuất cũng đình trệ do Covid-19 cùng các khó khăn của nền kinh tế nói chung nhưng được cái các doanh nghiệp, cơ quan cũng tạo điều kiện chi trả đầy đủ chế độ chính sách cho người lao động, cũng đóng bảo hiểm, chế độ tiền lương đầy đủ.”

Là một người khuyết tật trí tuệ, anh Bùi Văn Thước, 37 tuổi, nhà ở làng Thung Nai, xã Đăk Xú, huyện Ngọc Hồi không thể tự chăm sóc bản thân, sinh hoạt cá nhân vẫn nhờ sự giúp đỡ vào người mẹ năm nay đã hơn 70 tuổi. Kinh tế vô cùng khó khăn nên hai mẹ con chưa bao giờ nghĩ sẽ sở hữu một ngôi nhà khang trang, sạch đẹp. Thế rồi niềm vui đã đến. Từ nguồn hỗ trợ của mạnh thường quân, sự giúp đỡ của anh em bà con, họ hàng, dịp Tết này, anh Thước và mẹ của mình được dọn về nhà ở mới với diện tích 65m2. Tổng chi phí xây dựng khoảng 90 triệu đồng. Nhìn căn nhà kiên cố, ấm cúng vừa xây dựng xong còn thơm mùi ngói mới, anh Bùi Thanh Bình, anh trai của anh Thước không khỏi xúc động: “Tôi thay mặt gia đình xin cảm ơn các cấp chính quyền, cán bộ đã hỗ trợ cho gia đình một ngôi nhà khang trang, ấm cúng. Nay, ngôi nhà cũng đã hoàn thiện để đón Tết, sang năm mới để mạnh khỏe, để làm ăn phát triển kinh tế.

Tết đã về trên khắp nẻo đường, nếp nhà. Niềm vui Tết lan tỏa ở cả những vùng xa xôi, khó khăn nhất của tỉnh Kon Tum, để nhà nhà, người người đều được đón một mùa xuân ấm áp, sum vầy./.

Thu Trang – Công Luận