Văn hoá, xã hội Chủ động đảm bảo an toàn cho trẻ khi học trực tuyến tại nhà

(kontumtv.vn) – Hiện nay, học sinh trên địa bàn tỉnh Kon Tum đang tham gia học trực tuyến. Do đó, giáo viên và phụ huynh đã chủ động thực hiện các biện pháp phòng tránh trường hợp rủi ro khi trẻ sử dụng các thiết bị điện như máy tính, điện thọai trong giờ học trực tuyến tại nhà.

Bắt đầu năm học 2021-2022, các đơn vị trường học đã chủ động hướng dẫn phụ huynh, học sinh học trực tuyến an toàn tại nhà. Qua sự việc đáng tiếc của một học sinh lớp 5 ở Hà Nội tử vong do điện giật trong một giờ học trực tuyến, hiện nay công tác đảm bảo an toàn cho học sinh khi học trực tuyến càng được nâng cao. Cô giáo Hồ Thị Thanh Mai, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Ngô Quyền, thành phố Kon Tum cho biết, đơn vị có 100% học sinh tham gia học trực tuyến, các em còn nhỏ, chưa có kỹ năng bảo vệ bản thân nên công tác đảm bảo an toàn cho học sinh đối với nhà trường luôn đặt lên hàng đầu. Cô giáo Hồ Thị Thanh Mai cho biết thêm: “Nhà trường đã xây dựng kế hoạch và xây dựng một clip để cán bộ, giáo viên, nhân viên các lớp sẽ triển khai đến toàn bộ phụ huynh học sinh để đảm bảo an toàn cho các con. Qua một tuần học trực tuyến thì phụ huynh trường Ngô Quyền luôn đồng hành cùng các con, cùng các cô rất là tốt và các con đã đi vào nề nếp học tập ổn định.”

Để đảm bảo an toàn cho học sinh khi tham gia học trực tuyến thì sự phối hợp của phụ huynh cùng nhà trường rất quan trọng. Trong quá trình học, có rất nhiều yếu tố liên quan đến hạ tầng, thiết bị, do đó phụ huynh không nên phó mặc cho con em tự giải quyết các tình huống phát sinh xảy ra. Bên cạnh đó, nên lựa chọn và lắp đặt thiết bị điện an toàn. Gia đình có con gái học lớp 5, chị Văn Đình Quỳnh Hương ở số nhà 34, đường Hoàng Văn Thụ, thành phố Kon Tum không khỏi lo lắng khi con phải thường xuyên tiếp cận với thiết bị điện. Chị Quỳnh Hương cho hay: “Đọc thông tin có một cháu bé học trực tuyến online bị điện giật tôi cũng rất là lo lắng nhưng sau đó nhà trường và giáo viên chủ nhiệm gọi điện thoại, nhắc nhở phụ huynh chúng tôi phải theo dõi, dặn dò con em không được đụng vào ổ điện và chúng tôi phải cài đặt vào lớp học online trực tuyến tốt hơn.”

Mặt khác, nếu không có phương pháp học tập khoa học các em học sinh rất dễ gặp vấn đề sức khỏe khi học trực tuyến, vì phải ngồi tập trung trước màn hình máy tính, tivi, điện thoại một khoảng thời gian dài. Hiểu và thương học trò, trong mỗi giờ học trực tuyến, cô giáo Nguyễn Thị Mai, dạy lớp 5, Trường Tiểu học Hoàng Văn Thụ, thành phố Kon Tum thường xuyên theo dõi để kịp thời nhắc nhở các em. Đồng thời, tổ chức sinh hoạt văn nghệ, trò chơi hay vận động giữa giờ giúp các em thư giãn để có tinh thần học tập tốt hơn. Cô giáo Nguyễn Thị Mai cho biết: “Trước mỗi buổi học cô nhắc các em tuyệt đối không được động vào các thiết bị điện nguy hiểm, nhắc các em phải ngồi thẳng, ngồi đúng tư thế, ngồi đối diện với màn hình giữ khoảng cách không quá xa, đồng thời đeo tai nghe không bật quá lớn sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của mình.”

Hiện nay, tỷ lệ học sinh trên địa bàn tỉnh có điều kiện tham gia học trực tuyến đối với bậc THPT khoảng 72%, bậc THCS khoảng 60% và bậc tiểu học là 45%. Học sinh ở tất cả các bậc học đều cần được hướng dẫn, chỉ bảo để hiểu về nguyên tắc an toàn khi học trực tuyến, có kỹ năng xử lý các tình huống nguy hiểm, tránh tai nạn thương tích, cũng như có ý thức nhắc nhở mọi người cùng thực hiện. Tỉnh Kon Tum chưa xảy ra trường hợp tai nạn khi học trực tuyến nhưng không vì thế mà nhà trường, phụ huynh chủ quan, lơ là về sự an toàn của học sinh./.

Cát Tiên – Văn Hiển