Chủ động tăng cường nhiệm vụ bảo vệ Đảng, Cách mạng và Nhân dân

(kontumtv.vn) – Thời gian qua, lực lượng an ninh nhân dân Kon Tum đã không ngừng phấn đấu thực hiện nhiệm vụ đấu tranh, trấn áp phản Cách mạng, góp phần bảo vệ chính quyền nhân dân. Đài PT – TH tỉnh đã có cuộc trao đổi với Đại tá Trịnh Khắc Cường, Phó Giám đốc Công an tỉnh Kon Tum, nhân kỷ niệm 76 năm Ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân, ngày 12/7/1946 – 12/7/2022.

Phóng viên: Thưa ông, là một trong những lực lượng nòng cốt của Công an nhân dân, trong thời gian qua, lực lượng an ninh nhân dân Kon Tum đã tập trung đẩy mạnh các hoạt động đấu tranh, phòng ngừa trên các lĩnh vực nào?

Đại tá Trịnh Khắc Cường – Phó Giám đốc Công an tỉnh: Trong thời gian vừa qua, dưới sự chỉ đạo của Ban thường vụ Tỉnh ủy, của lãnh đạo Bộ Công an, lực lượng Công an tỉnh đã chỉ đạo lực lượng an ninh nắm chắc tình hình và đảm bảo an ninh nội địa, đảm bảo an ninh kinh tế, bảo vệ chính trị nội bộ và đảm bảo an ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao. Chúng tôi đã triển khai quyết liệt các lực lượng để mà giữ vững ổn định an ninh chính trị trên địa bàn và trên các lĩnh vực vừa qua.

Phóng viên: Trong thời kỳ đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa như hiện nay thì cũng kéo theo tình hình hoạt động tội phạm ngày càng phức tạp, nhất là trên không gian mạng. Vậy thì lực lượng an ninh nhân dân Kon Tum đã đào tạo nguồn nhân lực cũng như đổi mới các biện pháp nghiệp vụ ra sao để phù hợp với tình hình thực tế hiện nay, thưa ông?

Đại tá Trịnh Khắc Cường – Phó Giám đốc Công an tỉnh: Trong thời gian vừa qua, Công an tỉnh Kon Tum đã chính thức thành lập lực lượng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm công nghệ cao. Đây là lực lượng nòng cốt, tiên phong trong công tác đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm về công nghệ cao. Chúng tôi đã tập hợp những cái nhân lực chất lượng cao trên lĩnh vực công nghệ thông tin về đơn vị này và cũng báo cáo lãnh đạo để mà đầu tư trang thiết bị, phương tiện cho lực lượng đơn vị này. Chúng tôi cũng đã chủ động chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ về Phòng an ninh mạng và phòng, chống tội phạm công nghệ cao phối hợp với lại công an các huyện, thành phố sớm vào cuộc để phục vụ công tác truy bắt kịp thời một số đối tượng vi phạm pháp luật ở một số các huyện trên địa bàn như là huyện Ngọc Hồi, huyện Đắk Hà. Tới đây cũng như hiện tại thì chúng tôi cũng đã cử lực lượng để gửi đi đào tạo ở các đơn vị nghiệp vụ của Bộ, cũng như là phối hợp chặt chẽ với các đơn vị nghiệp vụ về an ninh mạng và phòng, chống tội phạm công nghệ cao của công an các địa phương, để triển khai quyết liệt công tác đấu tranh với loại tội phạm này trong thời gian tới.

Phóng viên: Thưa ông, để tiếp tục phát huy trách nhiệm, nhiệm vụ của lực lượng an ninh nhân dân, trong thời gian tới, Công an tỉnh Kon Tum đặt ra những mục tiêu phấn đấu ra sao, nhằm giữ thế chủ động trong mọi tình huống, góp phần đảm bảo an ninh quốc gia?

Đại tá Trịnh Khắc Cường – Phó Giám đốc Công an tỉnh: Chúng tôi cũng đã bám sát các nghị quyết của Đảng uỷ Công an tỉnh trong công tác đảm bảo an ninh trật tự và chúng tôi chỉ đạo chủ động công tác nắm tình hình từ sớm, từ xa, từ cơ sở, tham mưu nòng cốt cho cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo một cách toàn diện các mặt công tác. Mục tiêu trong thời gian tới thì chúng tôi cũng xác định địa bàn Kon Tum chúng ta là địa bàn, nổi lên vấn đề liên quan an ninh tôn giáo, an ninh dân tộc và đặc biệt là địa bàn giáp biên giới. Thì chúng tôi cũng chỉ đạo củng cố hệ thống lực lượng công an xã, cũng như lực lượng cơ sở để chúng tôi bám sát tình hình, tham mưu xử lý tốt các vấn đề phức tạp. Đặc biệt ở dưới cơ sở để không xảy ra bùng phát ra những cái điểm nóng, phức tạp về an ninh trật tự cũng như không để xảy ra các điểm khiếu kiện ở cấp cơ sở, chủ động kiểm soát tình hình trong mọi tình huống.

