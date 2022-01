Văn hoá, xã hội Chưa rõ nguyên nhân nước khu vực lòng hồ thủy điện Ya Ly ô nhiễm

(kontumtv.vn) – Liên quan đến phản ánh của người dân về hiện tượng nước khu vực lòng hồ thủy điện Ya Ly ở huyện Sa Thầy nổi váng đục và bốc mùi hôi thối, thời điểm hiện tại, qua tiến hành kiểm tra, xác minh, cơ quan chức năng đã có những nhận định ban đầu nhưng chưa có kết luận chính thức về nguyên nhân của vụ việc.

Ba tháng trở lại đây, người dân tại một số khu vực lòng hồ thủy điện Ya Ly ở huyện Sa Thầy lo lắng trước hiện tượng nước lòng hồ đổi màu, nổi váng đục, ảnh hưởng đến đời sống nhân dân. Ông Phạm Đức Dũng ở thôn Ya De, xã Ya Xier cho biết: “Mọi khi tôi vẫn đi qua lòng hồ, tức là về cái mé lòng hồ nó nổi váng xanh từng cục một. Nước thì nó rất xanh, các vũng đọng hiện giờ vẫn xanh mà nó có một cái mùi rất là hôi.”

Theo ông Nguyễn Viết Xuân, thôn trưởng Thôn Kiến Hưng, xã Ya Ly, tình trạng này diễn ra từ năm 2020 và đỉnh điểm là các tháng cuối năm: “Đầu tiên nước nó về thì nó có một màu xanh gọi là xanh lơ. Rồi dần dần thời gian sau nó chuyển thành màu xanh đậm. Xanh đậm bắt đầu nó chuyển thành một màu xanh thẫm và nó đặc ở trên mặt. Và nó bị nhiều nhất ở trên cả mặt hồ tầm khoảng tháng 12 hàng năm.”

Người dân thôn Kiến Hưng, xã Ya Ly lo lắng nước lòng hồ thủy điện Ya Ly ô nhiễm trong thời gian dài sẽ ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất và nhất là sức khỏe của bà con quanh khu vực này. Ông Lê Ngọc Lai ở thôn Kiến Hưng, xã Ya Ly bày tỏ: “Làm sao để bà con nhân dân thôn Kiến Hưng nắm bắt rõ được các thông tin về mức độ nguy hiểm của ô nhiễm môi trường này để đảm bảo sức khỏe của bà con. Bởi cái chính bà con nhân dân thôn Kiến Hưng ở đây phần đa 100% là ăn giếng đào chứ không có được giếng khoan. Sức khỏe của bà con phụ thuộc trực tiếp vào nguồn nước mạch ngang mà nước lòng hồ ô nhiễm thì chắc chắn sẽ thẩm thấu vào giếng của bà con.”

Trước phản ánh của người dân, UBND huyện Sa Thầy đã yêu cầu Phòng Tài Nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với UBND xã Ya Ly tiến hành kiểm tra, xác minh vụ việc. Nguyên nhân ban đầu được xác định không phải do 02 nhà máy chế biến tinh bột sắn và một cơ sở sản xuất mủ tời cao su ở phía thượng nguồn suối Đăk Xia xả thải mà liên quan đến hoạt động canh tác mỳ vùng bán ngập khu vực lòng hồ rộng hơn 300 ha của nhân dân. Ông Nguyễn Văn Minh, Chủ tịch UBND xã Ya Ly cho biết: “Trên địa bàn xã Ya Ly có một số diện tích đất bán ngập lòng hồ thủy điện Ya Ly là khá hơn. Qua kiểm tra, khảo sát thì nhận định ban đầu, không dám khẳng định nhưng hiện tượng này có khả năng do một số loại cây giống, lá mỳ do người dân thu hoạch không dọn sạch dẫn đến nước dâng lên đâm ra nó thối rữa các loại cây giống và lá kết hợp với chất phân thải của người dân đã bón xuống thì nó diễn ra hiện tượng một số khu vực nổi màu xanh, có hiện tượng váng.”

Làm rõ nguyên nhân nước lòng hồ khu vực thủy điện Ya Ly bị ô nhiễm, ngày 19/01/2022, UBND tỉnh đã có văn bản chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khẩn trương tổ chức kiểm tra, xác minh thông tin cử tri phản ánh, báo cáo về UBND tỉnh trước ngày 23/01/2022. Theo đó, việc lấy mẫu nước để kiểm tra, xét nghiệm sẽ được tiến hành trong thời gian sớm nhất. Theo ông Nguyễn Văn Minh, Chủ tịch UBND xã Ya Ly, chính quyền địa phương cũng mong muốn rằng các sở, ban ngành có đủ điều kiện, tiêu chuẩn sớm lấy mẫu để xác minh, làm rõ nguyên nhân, trả lời kết quả cho bà con để bà con yên tâm sinh sống trên địa bàn.

Trong thời gian chờ xác định rõ nguyên nhân của hiện tượng nước đổi màu và đóng váng trên lòng hồ thủy điện Ya Ly, chính quyền địa phương khuyến nghị bà con nhân dân không quá hoang mang, lo lắng và hạn chế sử dụng nguồn nước này cho sinh hoạt, sản xuất./.

Thu Trang – Công Luận