Chuẩn hoá thông tin di động, xử lý sim rác

(kontumtv.vn) – Năm 2012, Bộ TT&TT đã ban hành Thông tư số 04 về Quản lý thuê bao di động trả trước nhằm loại bỏ vấn đề SIM rác, tin nhắn rác. Và sau hơn 10 năm, đến nay Bộ TT&TT tiếp tục yêu cầu chuẩn hóa thông tin cá nhân theo Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Đây là việc làm nhằm xử lý triệt để vấn nạn SIM rác, cuộc gọi lừa đảo đang gây bức xúc trong Nhân dân.

Sở TT&TT cho biết, đến hết ngày 31/3/2023, trên địa bàn tỉnh có hơn 8.000 thuê bao đã thực hiện việc chuẩn hoá thông tin và có hơn 2.000 thuê bao di động bị khoá 1 chiều. Theo quy định, đến hết ngày 15/4/2023, các nhà mạng sẽ tiếp tục thực hiện khoá 2 chiều đối với các thuê bao di động chưa hoàn thiện việc cập nhật và tiến tới cắt dịch vụ, thu hồi số sau 30 ngày kể từ thời điểm bị khóa 2 chiều. Giải thích về lý do cập nhật, chuẩn hoá thông tin thuê bao di động muộn so với quy định, anh Trần Văn Tiến ở phường Trường Chinh, TP. Kon Tum nói: “Do hiện tại mình đang dùng 2 số điện thoại, một Viettel mới một Mobile. Mình hay dùng Viettel, Mobile thì ít cập nhật hơn. Thì hiện tại bây giờ có thông báo thì mình qua mình cập nhật.”

Thời gian qua, các nhà mạng đã nhiều lần thực hiện các chiến dịch cập nhật thông tin chính chủ cho các thuê bao di động nhằm giảm thiểu tình trạng SIM rác, tin nhắn rác. Tuy nhiên, đợt chuẩn hóa thông tin thuê bao lần này được đánh giá là chiến dịch quan trọng và rất cần thiết trong bối cảnh cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đang dần hoàn thiện để góp phần vào thực hiện chương trình Chuyển đổi số quốc gia. Đồng thời nhằm giải quyết triệt để tình trạng thuê bao không chính chủ, không còn sử dụng, hoặc SIM rác quấy rối, lừa đảo.

Thời gian qua, các cơ quan quản lý và các nhà mạng đã đưa ra nhiều giải pháp để loại bỏ thuê bao không chính chủ, từ việc cập nhật thông tin, bổ sung ảnh cá nhân, đến tạm dừng việc phát hành SIM mới, giới hạn số lượng thuê bao cho mỗi người dùng. Tuy nhiên, nhiều người dân cho biết, dù tình trạng SIM rác đã có nhiều cải thiện, nhưng trên thực tế, việc mua SIM hiện nay vẫn khá phổ biến và dễ dàng. Trong đó có các thuê bao điện thoại có đầy đủ thông tin cá nhân nhưng không do chính chủ sử dụng. Điều này dẫn đến tình trạng các cuộc gọi rác, lừa đảo vẫn còn xảy ra, gây mất trật tự, an toàn xã hội. Bà Lê Thị Thế ở Phường Thắng Lợi, TP. Kon Tum cho biết, hai vợ chồng bà thường xuyên nhận được các cuộc gọi lừa đảo, làm ảnh hưởng đến cuộc sống thường ngày của gia đình. Bà Thế kể: “Số lạ nó điện. Nó bảo là có giấy báo của Tòa án ở Hà Nội, thế là mời chú làm giấy tờ gì đó. Thì ông xã nhà tôi bảo tôi đang ở Kon Tum, tôi có đi Hà Nội đâu mà có Toà án gọi, tôi có vay nợ gì đâu. Nó bảo là chú vay 30 triệu ngoài Hà Nội, bây giờ tòa án làm đơn kiện chú trên tòa án, nó đang gọi đây. Thế là ông xã tôi bảo công an phường ở cạnh đây, để hỏi chú công an này nhé, thế là nó tắt mất. Tôi muốn nhà quản lý, quản lý cái sim rác khỏi làm phiền đến cuộc sống của chúng tôi, thế thôi!”

Để tiếp tục xử lý triệt để vấn nạn này, ông Hà Thanh Tuấn, Trưởng phòng Bưu chính Viễn thông và Công nghệ thông tin, thuộc Sở TT&TT tỉnh cho biết, Bộ TT&TT đã thành lập Trung tâm giám sát an toàn thông tin mạng và đề nghị các tổ chức, cá nhân và khi nhận tin nhắn rác, cuộc gọi lừa đảo nhanh chóng phản ánh về Sở TT&TT hoặc phản ánh về Bộ TT&TT để được hỗ trợ xử lý kịp thời. Bên cạnh đó, người dân cũng cần tìm hiểu và tự giác chấp hành các quy định, hướng dẫn của các cơ quan quản lý để tránh các cuộc gọi quấy rối. Đặc biệt là không sử dụng SIM kích hoạt sẵn, tiếp tay cho hành vi vi phạm. Ông Hà Thanh Tuấn cho biết thêm: “Khi gặp những trường hợp thì cần phải đăng ký những nội dung mà tránh quảng cáo trên hệ thống, để hệ thống chặn những dịch vụ quảng cáo không mong muốn. Yêu cầu các cửa hàng, các điểm đại lý bán sim thì bắt buộc phải thực hiện cập nhật thông tin chính chủ cho các thuê bao di động trước khi sử dụng. Những điểm bán, những đại lý mà không thực hiện theo quy định này thì sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.”

Cùng với việc tiếp tục chuẩn hoá thông tin di động theo quy định, từ tháng 4 – 6/2023, thực hiện theo sự chỉ đạo của Bộ TT&TT, Sở TT&TT tỉnh sẽ tổ chức thanh tra diện rộng quản lý thông tin thuê bao di động nhằm chuẩn hóa các trường thông tin, phục vụ việc kết nối thông tin thuê bao di động với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư cũng như xử lý triệt để vấn nạn SIM rác, cuộc gọi rác, cuộc gọi lừa đảo đang gây nhiều hệ lụy cho xã hội./.

Hơ Jan – Thanh Hà