Văn hoá, xã hội Con người vừa là trung tâm, vừa là chủ thể và là mục tiêu của nhân quyền

(kontumtv.vn) – Năm 2021 ghi nhận những tác động nặng nề của dịch Covid-19 đến toàn bộ nền kinh tế, xã hội của đất nước, thậm chí là cả sinh mạng của con người. Trong bối cảnh đó, song song với công tác phòng, chống dịch, Đảng và nhà nước vẫn luôn quan tâm, đặt các vấn đề an sinh xã hội, chăm lo đời sống của người dân lên hàng đầu. Cùng với các tổ chức, cá nhân chung tay hỗ trợ, sẻ chia với những mảnh đời khó khăn vượt qua đại dịch.

Chưa bao giờ có một chiến dịch tiêm vắc xin nào được triển khai nhanh chóng và bao phủ rộng khắp như vắc xin phòng Covid-19. Đây là một chủ trương nhân đạo của Đảng và nhà nước ta, nhằm đạt được miễn dịch cộng đồng, đưa cuộc sống trở lại bình thường và quan trọng nhất là bảo vệ sức khỏe, tính mạng cho người dân. Tại tỉnh Kon Tum, tính đến đầu tháng 12, tỷ lệ người trên 18 tuổi đã tiêm vắc xin phòng Covid – 19 đạt hơn 90%. Trong đó, gần 70% người dân đã hoàn thành tiêm mũi 2. Ông Phạm Văn Tổng, người dân ở thôn Kon Klor, xã Đăk Rơ Wa, TP. Kon Tum vui vẻ cho hay: “Tôi là ở bên xã Đăk Rơ Wa. Tôi đi tiêm vắc xin ngày thứ 2 thì tôi thấy ra đây rất thuận lợi, thời gian chờ đợi không lâu. Tôi cũng tuổi già rồi nên làm như vầy tôi rất thích.”

Nói về lợi ích khi người dân được tiêm vắc xin phòng Covid-19, Tiến sĩ, BS CKII Võ Văn Thanh, Giám đốc Sở Y tế cho biết khi đã tiêm vắc xin đủ liều sẽ tạo được miễn dịch chủ động. Nếu mắc bệnh thì thời gian điều trị sẽ ngắn hơn, âm tính nhanh hơn và khả năng bệnh trở nặng cũng sẽ giảm. Ngoài ra, với những người đã tiêm vắc xin, nồng độ vi rút trong cơ thể thấp thì khả năng lây lan cho những người xung quanh cũng càng ít đi.

Dịch Covid-19 không chỉ đe dọa đến quyền sống của con người, mà các hoạt động lao động, sản xuất, giao thương cũng bị ngưng trệ, tê liệt. Điều này đã tạo sức ép cho toàn xã hội khi người lao động mất việc làm, không còn thu nhập. Nhiều gia đình chịu áp lực về kinh tế, rơi vào khó khăn. Trước thực tế đó, LĐLĐ tỉnh đã phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai các gói hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng của dịch Covid-19, động viên họ cố gắng vượt qua đại dịch. Theo ông Lê Ích Dàng, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh, đây là trách nhiệm của tổ chức Công đoàn đối với Đoàn viên công đoàn, người lao động. Qua việc chăm lo cho người lao động giúp các doanh nghiệp, người lao động an tâm lao động, sản xuất; các doanh nghiệp từng bước ổn định sản xuất, kinh doanh từ đó tạo việc làm cho công nhân, viên chức lao động.

Có thể nói rằng, trong đại dịch Covid-19, công tác nhân đạo tiếp tục được chú trọng và quan tâm nhiều hơn, đặc biệt là đối với những đối tượng yếu thế trong xã hội. Bởi cuộc sống của họ vốn đã gặp nhiều khó khăn nay lại càng áp lực. Do đó, sự hỗ trợ kịp thời của xã hội không chỉ giúp họ giảm bớt khó khăn, mà còn mang lại cho họ nguồn động lực và niềm tin vào cuộc sống. Bà Nguyễn Thị Ven, Chủ tịch Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh chia sẻ: “Khi mà các đối tượng được trợ giúp là những mảnh đời kém may mắn trong cộng đồng xã hội. Họ có cuộc sống hết sức là khó khăn, và cũng chính vì thế, với những ý nghĩa sâu xa trong cộng đồng thì chúng tôi nghĩ rằng, trợ giúp không phải chỉ là vật chất mà còn ngay cả tinh thần. Để có thể chia sẻ, động viên, khích lệ cho những con người yếu thế này có thể có được một cuộc sống tốt hơn và họ thấy được phía sau họ vẫn còn có những người chia sẻ, động viên và trợ giúp họ tất cả về mọi mặt vừa cả tinh thần cũng như là vật chất.”

Tại Diễn đàn cấp cao về Công nghệ 4.0 vừa qua, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã nhấn mạnh, nhân quyền quan trọng nhất vẫn là nhân dân được ấm no, dân chủ và hạnh phúc. Trong đó, con người vừa là trung tâm, vừa là chủ thể và là mục tiêu. Do đó, trong chương trình phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội thời kỳ hậu Covid – 19, Đảng và nhà nước ta sẽ không hy sinh an sinh xã hội, môi trường sống của toàn dân, của đất nước cho bất kỳ mục đích nào./.

Hơ Jan – Thanh Hà – Thanh Thái