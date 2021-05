Đà Nẵng: Tăng tốc truy vết, điều tra dịch tễ, khoanh vùng dịch COVID-19

Đề cập đến những vướng mắc, ông Hồng cho biết, một số địa phương quyết định thiết lập khu vực cách ly muộn hay đề xuất khu vực cách ly quá nhỏ, khi còn ít hộ dân trong khu vực phong tỏa, do vậy việc lập vùng cách ly ít ý nghĩa.

Theo ông Nguyễn Văn Quảng, những ngày qua, Đà Nẵng đã xác định thêm một ổ dịch mới tại Thẫm mỹ viện AMIDA, đây là điểm phát tán dịch, vì vậy các cơ quan chức năng cần tăng tốc nhanh hơn việc truy vết, điều tra dịch tễ.

Với việc số ca COVID-19 tăng, ông Nguyễn Văn Quảng yêu cầu Sở Y tế phải khẩn trương thông báo danh sách, có biện pháp phong tỏa, cách ly, truy vết, khoanh vùng nhanh.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng đề nghị các địa phương cần chủ động phong tỏa, cách ly, tổ chức xét nghiệm cho các trường hợp có nguy cơ cao; lực lượng công an, quân đội tăng tuần tra, kiểm soát địa bàn giữ vững an ninh trật tự, giúp an lòng người dân.

Về công tác tuyên truyền, ông Nguyễn Văn Quảng đề nghị Ban Tuyên giáo, Sở Thông tin và Truyền thông Đà Nẵng cần có định hướng tuyên truyền 2 chiều các biện pháp tích cực, gương sáng trong công tác phòng, chống dịch; xử lý hành vi vi phạm.

Ông Lê Trung Chinh, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng yêu cầu các sở, ngành, địa phương triển khai công tác phòng, chống dịch, tiếp tục thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của UBND thành phố; tăng cường hoạt động Tổ COVID-19 cộng đồng; chú ý vừa chống dịch vừa đảm bảo an ninh chính trị, trật tự địa bàn; làm tốt công tác bầu cử…