Văn hoá, xã hội Đảm bảo an toàn phòng, chống cháy nổ khi sử dụng pháo hoa

(kontumtv.vn) – Theo Nghị định số 137 ngày 27/11/2020, Chính phủ cho phép các cơ quan, tổ chức, cá nhân được sử dụng pháo hoa trong các dịp lễ, Tết, sinh nhật, cưới hỏi, hội nghị. Tuy nhiên, điều này cũng tiềm ẩn những nguy cơ về cháy nổ. Phóng viên Đài PT – TH tỉnh đã cuộc trao đổi với Đại úy Trương Ngọc Anh, Phó Trưởng Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an tỉnh về vấn đề này.

PV: Thưa ông, xin ông cho biết tình trạng người dân mua bán, sử dụng các loại pháo trong thời gian qua như thế nào, có đảm bảo an toàn và đúng theo quy định của pháp luật, đặc biệt là trong dịp Tết Nguyên Đán?

Đại úy Trương Ngọc Anh – Phó Trưởng Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an tỉnh: Theo Nghị định 137 của Chính phủ, người dân trên địa bàn tỉnh sẽ được mua pháo hoa tại các cơ sở kinh doanh về để sử dụng. Và những ngày gần tết, nhu cầu mua pháo hoa về sử dụng của người dân là rất lớn. Việc sử dụng, bảo quản pháo hoa không đảm bảo an toàn có thể dẫn đến nguy cơ cháy, nổ, gây thiệt hại về tính mạng, tài sản của người dân. Đến thời điểm này, trên địa bàn tỉnh Kon Tum hiện nay là chưa có cơ sở kinh doanh pháo hoa nào được cấp phép hoạt động theo Nghị định 137. Nhưng, người dân vẫn có thể mua tại các cơ sở kinh doanh pháo hoa ở các địa phương khác, rồi mang về sử dụng trong dịp Tết.

PV: Hiện nay thì người dân vẫn chưa phân biệt được giữa pháo hoa, pháo nổ và các loại pháo được phép sử dụng. Vậy ông có thể thông tin, giải thích rõ hơn cho người dân về vấn đề này?

Đại úy Trương Ngọc Anh – Phó Trưởng Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an tỉnh: Vâng, theo Nghị định 137 của Chính phủ, các loại pháo được hiểu như sau. Pháo thì bao gồm pháo nổ, pháo hoa nổ và pháo hoa. Pháo nổ là loại pháo chứa thuốc pháo nổ, khi sử dụng gây ra tiếng nổ; pháo hoa nổ là loại pháo chứa thuốc pháo nổ, thuốc phóng, thuốc pháo hoa, khi sử dụng gây ra tiếng rít, tiếng nổ và hiệu ứng âm thanh, màu sắc trong không gian. Pháo hoa là loại pháo chứa thuốc pháo hoa, khi sử dụng chỉ gây ra hiệu ứng âm thanh, ánh sáng màu sắc trong không gian, pháo hoa không gây tiếng nổ. Sự khác biệt căn bản nhất giữa pháo hoa với pháo nổ, pháo hoa nổ là pháo hoa không gây ra tiếng nổ và cho phép người dân sử dụng trong một số trường hợp; pháo nổ, pháo hoa nổ gây tiếng nổ và không cho phép người dân sử dụng.

PV: Ngoài việc tăng cường tuyên truyền, phân cấp cho công an các địa phương đảm bảo PCCN, vậy thì đơn vị có những khuyến cáo như thế nào cho người dân khi sử dụng các loại pháo được phép sử dụng, nhằm đảm bảo an toàn phòng, chống cháy nổ cũng như hạn chế các tai nạn thương tích có thể xảy ra?

Đại úy Trương Ngọc Anh – Phó Trưởng Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an tỉnh: Để đảm bảo an toàn trong sử dụng pháo hoa theo đúng quy định và đảm bảo an toàn PCCC thì các cơ quan, tổ chức, cá nhân cần thực hiện một số khuyến cáo như sau. Một là phải tuân thủ các quy định về sử dụng pháo theo quy định; người sử dụng pháo hoa phải có đủ năng lực hành vi dân sự, chỉ sử dụng pháo trong các trường hợp đã được quy định như trên; chỉ được mua pháo hoa tại các tổ chức, doanh nghiệp đã được cấp phép kinh doanh pháo hoa. Hai là khi mua pháo hoa về trong quá trình bảo quản phải để ở vị trí an toàn, cách xa nguồn lửa, nguồn nhiệt, bao gói, che chắn, chống va đập và tàn lửa, tránh xa tầm tay của trẻ em. Ba là khi sử dụng pháo thì bố trí sử dụng tại khu vực đảm bảo an toàn, cách xa các vật liệu và hàng hóa dễ cháy.

PV: Vâng, xin cám ơn ông về những thông tin vừa rồi!

Hơ Jan – Đức Thắng