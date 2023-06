Văn hoá, xã hội Đảm bảo an toàn thực phẩm phục vụ kỳ thi tốt nghiệp THPT

(kontumtv.vn) – Nhằm đảm bảo kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 trên địa bàn tỉnh diễn ra an toàn, nghiêm túc và đạt kết quả tốt, bên cạnh vấn đề đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị hay công tác đảm bảo an toàn trong kỳ thi, việc đảm bảo an toàn thực phẩm, phòng tránh ngộ độc thực phẩm đối với các thí sinh cũng được các điểm thi có tổ chức ăn, ở nội trú chú trọng quan tâm, chủ động thực hiện.

Tại Trường PTDTNT tỉnh, khu vực nhà bếp, nhà ăn được vệ sinh sạch sẽ, thông thoáng; các nhân viên cấp dưỡng trang bị đầy đủ khẩu trang, tạp dề, găng tay làm việc; khu vực nấu ăn chia rõ nơi sơ chế, chế biến, để riêng thức ăn chín, sống. Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023, mỗi ngày, các thí sinh được ăn đủ 3 bữa sáng, trưa, tối; mỗi bữa chính bao gồm 3 món. Đặc biệt, thực đơn mỗi ngày được Trường PTDTNT tỉnh thay đổi đa dạng, đủ chất dinh dưỡng. Em Lương Thị Trà My, học sinh Trường PTDTNT tỉnh, cho biết, các bữa ăn luôn được nhà bếp chuẩn bị chu đáo, đúng giờ, giúp em và các bạn thí sinh có đủ sức khỏe, vững tâm trong thời gian diễn ra kỳ thi.

Em Vân Thuý Diệp, thí sinh đến từ Phân hiệu Trường PTDTNT tỉnh tại huyện Ia H’Drai chia sẻ thêm: “Em thấy ở đây thì thầy cô rất là nhiệt tình ạ. Đồ ăn thì đảm bảo đủ sức khỏe để thi tốt trong 2 ngày thi và thầy cô cũng quản lý khu ký túc xá nên là rất là an toàn.”

Thầy giáo Lưu Thế Vinh, Phó Hiệu trưởng Trường PTDTNT tỉnh cho biết, Trường PTDTNT tỉnh là Điểm thi số 01 trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 trên địa bàn tỉnh, với 542 thí sinh đăng ký dự thi. Trong đó, có 245 thí sinh đăng ký ăn, ở nội trú tại Trường PTDTNT tỉnh từ ngày 27 – 29/6 gồm 153 thí sinh của nhà trường; 60 thí sinh Phân hiệu Trường PTDTNT tỉnh tại huyện Ia H’Drai và 32 thí sinh Trường PTDTNT huyện Đăk Hà. Nhà trường yêu cầu nhân viên cấp dưỡng trong quá trình nấu ăn, chú trọng ngay từ khâu nhập thực phẩm, nguồn gốc xuất xứ rõ ràng; đảm bảo khẩu phần ăn cho các thí sinh.

Thực hiện chỉ đạo của Sở Y tế, từ ngày 15/6 đến nay, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm đã phối hợp với các đơn vị, địa phương tổ chức các đợt kiểm tra, giám sát vệ sinh an toàn thực phẩm tại 38 bếp ăn, căn tin nhà trường và các cơ sở kinh doanh thực phẩm xung quanh các điểm thi trên địa bàn tỉnh. Đồng thời tiến hành tuyên truyền, hướng dẫn, nhắc nhở và xử lý vi phạm nếu có nhằm đảm bảo an toàn thực phẩm, phòng ngừa và hạn chế ngộ độc thực phẩm trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 trên địa bàn tỉnh. Ông Nguyễn Trương Hồng, Phó Chi cục Trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm cho biết: “Chúng tôi phối hợp với lãnh đạo nhà trường cũng thường xuyên nhắc nhở và hướng dẫn cho các nhân viên cấp dưỡng thực hiện đúng theo quy định của pháp luật về An toàn vệ sinh thực phẩm. Ngoài các điểm thi, ví dụ như là bếp ăn tập thể cũng như là các căn tin của nhà trường có bếp ăn thì chúng tôi còn giám sát các cơ sở kinh doanh mà dịch vụ ăn uống, giải khát xung quanh các điểm thi. Để làm thế nào đó các cơ sở chấp hành tốt, nhằm đảm bảo vấn đề an toàn thực phẩm cho các em, cũng như là người nhà hoặc là phụ huynh học sinh.”

Trước đó, ngành Y tế đã ban hành công văn về việc đảm bảo an toàn thực phẩm phục vụ Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023. Trong đó tập trung kiểm tra điều kiện an toàn thực phẩm tại các nhà hàng, quán ăn phục vụ thí sinh và người nhà thí sinh gần các điểm thi, cụm thi cũng như xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm các quy định về an toàn thực phẩm nếu có. Đồng thời tăng cường công tác giáo dục tuyên truyền, phổ biến các biện pháp đảm bảo an toàn thực phẩm trên các phương tiện thông tin và thành lập các Tổ thường trực cùng phương tiện, thiết bị cần thiết để sẵn sàng phương án điều tra, xử lý nếu xảy ra sự cố về an toàn thực phẩm trong thời gian diễn ra kỳ thi./.

Hơ Jan – Văn Hiển