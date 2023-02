Văn hoá, xã hội Đăng ký cấp tài khoản định danh điện tử

(kontumtv.vn) – Song song với thu nhận hồ sơ đăng ký cấp CCCD có gắn chip điện tử, Công an tỉnh Kon Tum đang tập trung hướng dẫn người dân đăng ký tài khoản định danh điện tử (ĐDĐT). Tài khoản ĐDĐT của công dân sẽ có giá trị tương đương như việc sử dụng thẻ CCCD trong thực hiện các giao dịch có yêu cầu xuất trình thẻ căn cước.

Theo quy định, tất cả công dân từ đủ 14 tuổi trở lên được đăng ký tài khoản ĐDĐT. Khi được cấp tài khoản ĐDĐT, người dân có thể xuất trình thông tin định danh điện tử để chứng minh nhân thân; thực hiện các thủ tục hành chính cũng như các giao dịch dân sự thay CCCD gắn chip như hiện nay.

Tài khoản ĐDĐT có 02 mức độ. Mức độ 1 bao gồm các thông tin về số định danh cá nhân, họ tên, ngày tháng năm sinh, giới tính và ảnh chân dung. Mức độ 2 bao gồm các thông tin như mức độ 1 và vân tay. Tài khoản ĐDĐT có thể tích hợp nhiều thông tin của công dân. Do vậy, có thể xuất trình CCCD điện tử thông qua ứng dụng VNeID thay thế nhiều loại giấy tờ để thực hiện các thủ tục. Đại uý Nguyễn Bá Tài – Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH, Công an tỉnh cho biết: “Bây giờ là đang tích hợp các loại giấy tờ như là bằng lái xe, đăng ký xe, BHXH, BHYT, mã số thuế, rồi hộ chiếu. Người dân thường là khi lên làm ĐDĐT thì thường gặp những vướng mắc như là sim số điện thoại chưa có chính chủ; rồi họ chưa biết cách sử dụng điện thoại thông minh, chưa thành thạo, chưa tải được ứng dụng vào. Khuyến cáo người dân là nên kiểm tra sim điện thoại có chính chủ hay không, tải ứng dụng trước khi mình đăng ký. Sau đó là mình lên tại cơ quan Công an làm mức độ 2 được thuận lợi nhất.”

Hiện nay, Công an tỉnh đã thu nhận hơn 400.000 hồ sơ đề nghị cấp thẻ CCCD và hơn 27.000 hồ sơ đề nghị cấp tài khoản ĐDĐT. Tuy nhiên, công tác thu nhận hồ sơ cấp tài khoản ĐDĐT đang gặp những khó khăn như người dân tại các vùng DTTS chưa quen với phương thức giao dịch mới trên môi trường điện tử. Mặt khác, để lập tài khoản ĐDĐT đòi hỏi người dân phải có điện thoại di động thông minh và dung lượng đảm bảo cài đặt được tài khoản VNeID. Ngoài ra, một số giấy tờ của công dân sau khi được làm sạch thông tin để cấp CCCD vẫn chưa được cập nhật, chỉnh sửa lại trên giấy tờ. Do đó thời gian xử lý hồ sơ còn chậm và kéo dài. Trung tá Nguyễn Anh Tuấn – Phó Đội trưởng Đội 1, Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH, Công an tỉnh cho biết để khắc phục và đẩy nhanh công tác cấp tài khoản ĐDĐT Công an tỉnh đã tập trung tuyên truyền, hướng dẫn các đối tượng là công chức, viên chức, HSSV là những đối tượng có khả năng tiếp cận công nghệ thông tin nhanh và sử dụng thành thạo, để hướng dẫn lại cho những người thân trong gia đình và các đối tượng khác.

Thời gian tới, Công an tỉnh Kon Tum tiếp tục đầu tư về cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân lực; bố trí những điểm cấp tài khoản ĐDĐT tại các điểm cố định, lưu động nhằm tạo điều kiện thuận lợi để người dân đến thực hiện thủ tục cấp tài khoản ĐDĐT thuận tiện và dễ dàng./.

Hơ Jan – Thanh Hà