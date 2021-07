Văn hoá, xã hội Doanh nghiệp khẳng định không liên quan đến 17 ha đất rừng bị dân lấn chiếm, phát đốt

(kontumtv.vn) – Tại huyện biên giới Ia H’Drai, đã phát hiện 17 ha đất rừng ở xã Ia Dal bị người dân lấn chiếm, phát đốt để canh tác, sản xuất. Đối với vụ việc này, lãnh đạo UBND huyện Ia H’Drai cho biết, trách nhiệm chính thuộc về Công ty Cổ phần Cao su Sa Thầy và UBND xã Ia Dal. Tuy nhiên, gần đây nhất, Công ty Cổ phần Cao su Sa Thầy đã lên tiếng khẳng định doanh nghiệp không liên quan đến việc làm mất đất, mất rừng trên địa bàn.

Ngày 10/6/2021, nhóm phóng viên Đài PT-TH tỉnh đã có mặt tại Tiểu khu 726 thuộc địa phận thôn 3, xã Ia Dal, huyện biên giới Ia H’Drai để ghi lại những hình ảnh về 17 ha đất rừng bị người dân lấn chiếm, phát đốt nhằm mục đích canh tác, sản xuất. Dấu vết tại hiện trường cho thấy, hàng loạt cây rừng đã bị chặt hạ, từ cây nhỏ bằng cánh tay đến những cây lớn người ôm không hết. Trên phần lớn diện tích 17 ha này, người dân đã trồng sắn và điều; trong đó, có những khoảnh điều đã vài năm tuổi, cũng có diện tích mới phá, mới trồng. Tìm hiểu về sự việc, phóng viên Đài PT-TH trực tiếp liên hệ với UBND huyện Ia H’Drai và ông Bùi Văn Nhàng, Phó Chủ tịch UBND huyện Ia H’Drai cho biết: “Qua đối chiếu, kiểm kê rừng năm 2014 và rừng năm 2020 thì phần diện tích này hiện trạng là rừng sản xuất thường nghèo xanh, phân theo quản lý thì đất này theo kiểm kê rừng năm 2014 do Công ty CP Cao su Sa Thầy quản lý khoảng 15 ha, của xã 2 ha. Hiện trạng đã trồng một số cây điều và cây nông nghiệp trên diện tích này. Trước hết trách nhiệm thuộc về đơn vị được giao quản lý và UBND xã Ia Dal.”

17 ha đất rừng bị lấn chiếm, phát đốt nhằm mục đích canh tác, sản xuất. Làm rõ trách nhiệm quản lý Nhà nước đối với công tác quản lý, bảo vệ rừng ở khu vực biên giới, phóng viên Đài PT-TH tỉnh tiếp tục đăng ký làm việc với Chi cục Kiểm lâm tỉnh Kon Tum. Sau 02 lần trì hoãn vì lý do lãnh đạo Chi cục bận việc, đại diện Chi cục Kiểm lâm, ông Nguyễn Văn Nam, Phó Chi cục Trưởng xác nhận: “Các cơ quan chức năng mà trực tiếp là các cơ quan trong khối nội chính gồm có công an, kiểm sát, kiểm lâm rồi 02 đơn vị liên quan là công ty Cao su Sa Thầy và chính quyền xã Ia Dal đã đi khám nghiệm hiện trường của diện tích 17 ha này và xác định 2,4 ha theo kiểm kê là có diện tích rừng nghèo do xã Ia Dal đang trực tiếp bảo vệ theo Luật Lâm nghiệp thì đã vi phạm pháp luật Lâm nghiệp. Trong 17 ha thì có 14,6 ha thuộc dự án cao su. Chúng tôi cũng nắm những đối tượng coi như có sản xuất trên diện tích giao cao su hầu hết là công nhân của doanh nghiệp này.”

Như vậy, cả UBND huyện Ia H’Drai và Chi cục Kiểm lâm tỉnh Kon Tum đều khẳng định, sự việc để mất rừng, trách nhiệm chính thuộc về Công ty Cổ phần Cao su Sa Thầy và UBND xã Ia Dal, bởi đây là 02 đơn trực tiếp quản lý phần diện tích này. Thế nhưng gần đây nhất, trong buổi làm việc với phóng viên Đài PT-TH tỉnh, ông Đặng Ưng, Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Cao su Sa Thầy lại khẳng định điều ngược lại. Đó là, phần diện tích đất rừng bị lấn chiếm thực chất không phải của doanh nghiệp: “Diện tích đó chúng tôi khẳng định hoàn toàn là không phải đất mà giao cho Công ty. Công ty cũng không nắm diện tích đó là của ai. Nắm của ai thì cái đó phải chính quyền kiểm tra, xác minh thì mới biết thuộc về đơn vị nào quản lý.”

Chứng minh lời khẳng định đất rừng bị lấn chiếm ở huyện Ia H’Drai không phải của Công ty, doanh nghiệp đã đưa ra các bằng chứng cụ thể. Đầu tiên là Quyết định 1240, ngày 11/11/2011 của UBND tỉnh về thu hồi và cho Công ty CP Cao su Sa Thầy thuê đất để thực hiện dự án trồng cao su với diện tích gần 1.470 ha tại tiểu khu 726, 733 thuộc xã Mô Rai, huyện Sa Thầy, nay là xã Ia Dal, huyện Ia H’Drai; tiếp đến là Bản đồ tổng thể đo đạc bản đồ địa chính phục vụ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Công ty CP Cao su Sa Thầy tại tiểu khu 726, 733. Trong tờ bản đồ này, phần diện tích 17 ha đất rừng bị người dân lấn chiếm được ghi chú rõ ràng rằng đây là “Khu vực Công ty không thuê đất”. Ông Đặng Ưng, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cao su Sa Thầy cho biết, doanh nghiệp đã nhiều lần phản ánh nội dung này trong các buổi làm việc với chính quyền địa phương và cơ quan chức năng. Bản thân chính quyền huyện và xã Ia Dal cũng đồng tình với những bằng chứng phía Công ty đưa ra. Tuy nhiên, trả lời báo chí, lãnh đạo UBND huyện Ia H’Drai vẫn khẳng định đất dân lấn chiếm là của Công ty Cổ phần Cao su Sa Thầy. Ông Đặng Ưng, Phó Tổng giám đốc Công ty cho hay: “Sau cuộc họp của Bí thư Tỉnh ủy với xã Ia Dal, sau đó giao cho huyện làm việc với Công ty để làm rõ phần diện tích mà người dân xâm lấn, canh tác. Thì Công ty có vào làm việc, đem theo quyết định và bản đồ vào đối chiếu thì lúc đó, chính quyền cũng nhận ra rằng cái vùng đất đó không phải chúng tôi quản lý.”

Vụ việc 17 ha đất rừng ở xã Ia Dal, huyện Ia H’Drai bị lấn chiếm, phát đốt để sản xuất nông nghiệp đã được đích thân Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang chỉ đạo làm rõ từ đầu tháng 6. Nhưng gần 01 tháng trôi qua, thông tin về vụ việc vẫn luẩn quẩn, mập mờ, thậm chí có dấu hiệu đùn đẩy trách nhiệm cho nhau.

Thu Trang – Công Luận