Hàng trăm lượt khách đến tham quan địa điểm chiến thắng Đăk Tô – Tân Cảnh

(kontumtv.vn) – Di tích lịch sử chiến thắng Đăk Tô – Tân Cảnh được công nhận di tích lịch sử cấp quốc gia đặc biệt, là niềm tự hào và vinh dự lớn với người dân huyện Đăk Tô. Hòa chung không khí kỷ niệm 50 năm chiến thắng Đăk Tô – Tân Cảnh (24/4/1972 – 24/4/2022), những ngày này tại các điểm di tích trên địa bàn huyện Đăk Tô đã có hàng trăm lượt người dân, học sinh, sinh viên, du khách trong và ngoài tỉnh đến tham quan, dâng hoa, thắp hương tại các di tích.

Lễ kỷ niệm 50 năm chiến thắng Đăk Tô Tân Cảnh (24/4/1972 – 24/4/2022) năm nay được tổ chức với quy mô cấp tỉnh, là sự kiện chính trị lớn trong năm của huyện Đăk Tô, được tất cả người dân trên địa bàn huyện chờ đợi.

Từ những ngày tháng 3 tới nay, tại các điểm di tích trên địa bàn huyện như Tượng đài chiến thắng Đăk Tô – Tân Cảnh, nhà rông huyện, nhà bia di tích, nhà trưng bày di tích, nghĩa trang liệt sĩ huyện có rất đông khách là người dân trên địa bàn huyện, trong và ngoài tỉnh đến tham quan, tìm hiểu di tích lịch sử.

Để đảm bảo cho nhu cầu người dân trong và ngoài tỉnh đến tham quan di tích, huyện Đăk Tô đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trên địa bàn bố trí thêm nhân lực dọn dẹp vệ sinh, chỉ đạo lực lượng đảm bảo trật tự an ninh và an toàn giao thông,đảm bảo công tác an toàn phòng dịch ở mức cao nhất.

