Văn hoá, xã hội Hoàn thành công tác tổ chức thi tốt nghiệp THPT năm 2022

(kontumtv.vn) – Sau hai ngày tổ chức, kỳ thi tốt nghiệp THPT tỉnh Kon Tum năm 2022 đã thành công tốt đẹp. Đây là kết quả của sự chuẩn bị chu đáo, cùng với triển khai tổ chức thi nghiêm túc và hiệu quả.

Chiều ngày 8/7, các thí sinh tỉnh Kon Tum đã hoàn thành thi môn ngoại ngữ, môn thi cuối của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022. Khi được hỏi đề môn ngoại ngữ dễ hay khó, nhiều thí sinh phấn khởi cho biết, nhờ được các thầy cô ôn tập kỹ và hướng dẫn kỹ năng làm bài thi tốt nên học sinh trung bình có thể đạt điểm khá. Em Đỗ Quỳnh Nhi, học sinh Trường THPT Lê Lợi, thành phố Kon Tum cho biết: “Đề thi ngoại ngữ năm nay có sự phân cấp giữa học sinh khá giỏi và học sinh trung bình. Phân cấp từ câu 35 cho đến câu 50 ở ba bài đọc khó. Theo em thì để đậu tốt nghiệp và đạt điểm trung bình điểm 5 thì không khó khi các bạn ôn kỹ bài và lắng nghe thầy cô giảng dạy năm cấp 3. Em dự kiến đạt điểm ở mức khá”.

Sự tự tin và phấn khởi của các thí sinh cũng như đội ngũ làm công tác coi thi trên địa bàn tỉnh Kon Tum qua hai ngày thi tốt nghiệp THPT năm 2022 cho thấy công tác chỉ đạo, điều hành thi, công tác dạy học cho học sinh lớp 12 trên địa bàn tỉnh đạt kết quả tốt. Kết quả này cũng phản ánh được tinh thần miệt mài học tập của các em học sinh lớp 12, sự ân cần dạy dỗ của các thầy cô trong suốt một năm học có nhiều biến động do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19. Điều này thể hiện rõ nét qua kết quả làm bài của các thí sinh từ vùng thuận lợi đến khu vực khó khăn của tỉnh Kon Tum. Em Đoàn Văn Lưu, học sinh Trường THPT Nguyễn Du, huyện Đăk Hà cho biết: “Qua hai ngày thi em thấy đề khá dễ, khả năng đậu tốt nghiệp của em trong tầm tay. Điều em muốn gửi gắm đến thầy cô là đã hỗ trợ, dạy dỗ chúng em trong 12 năm học vừa qua và đặc biệt trong 3 tháng ôn tập vừa qua”.

Cùng tâm trạng phấn khởi sau kỳ thi, em Nguyễn Thị Vân Anh, học sinh trường THPT Duy Tân, thành phố Kon Tum nói: “Với sự chuẩn bị tốt nhất trong thời gian vừa qua, em cảm thấy thoải mái vì đã hoàn thành xong phần thi của mình. Em nghĩ đậu tốt nghiệp không khó”.

Đồng hành cùng các em học sinh trong suốt 3 năm cuối cấp, đặc biệt là trong 3 tháng ôn tập trước ngày thi, đội ngũ giáo viên THPT tỉnh Kon Tum rất phấn khởi khi học sinh của mình làm bài thi đạt kết quả tốt. Kết quả này phản ánh chất lượng học tập của học sinh tỉnh Kon Tum được cải thiện; phản ánh sự nỗ lực của các thầy cô giáo trong quá trình dạy dỗ, ôn tập cho các em đạt hiệu quả. Cô giáo Nguyễn Thị Minh Nguyệt, giáo viên dạy môn Sinh học ở Trường THPT Trần Quốc Tuấn, huyện Đăk Hà cho biết: “Trực tiếp tham gia đứng lớp ôn tập cho các em tôi thấy đề năm nay khá phù hợp với khả năng của các em và rất tin tưởng kết quả các em đã đạt được”.

Ông Nguyễn Trọng Thắng, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và đào tạo (GD&ĐT), Phó Trưởng Ban chỉ đạo thi Tốt nghiệp THPT tỉnh Kon Tum năm 2022 cho biết, 100% điểm thi đều tổ chức công tác thi đúng kế hoạch, đảm bảo an toàn, công bằng, đúng luật, tiết kiệm; đảm bảo tốt công tác phòng, chống dịch bệnh. Các điểm thi có thí sinh nội trú thực hiện tốt công tác đảm bảo an toàn thực phẩm. Tình hình an ninh trật tự trong và ngoài khu vực thi, tình hình trật tự an toàn giao thông tại các điểm thi được đảm bảo. Qua hai ngày tổ chức thi, không phát hiện trường hợp nào vi phạm quy chế thi. “Công tác tổ chức coi thi kỳ thi tốt nghiiệp THPT năm 2022 trên địa bàn tỉnh Kon Tum đã kết thúc tốt đẹp, đúng theo yêu cầu của Bộ GD&ĐT. Có được kết quả đó là nhờ sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của thường trực Tinh ủy, UBND tỉnh, sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ, đầy trách nhiệm của các sở ngành, nhờ sự chuẩn bị kỹ lưỡng, chu đáo của ngành GD&ĐT, ông Thắng nói.

Thành công của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 trên địa bàn tỉnh Kon Tum góp phần quan trọng vào thành công của kỳ thi tốt nghiệp THPT trong cả nước. Đây là cơ sở để ngành GD&ĐT tỉnh tiếp tục hoàn thành tốt công tác chấm thi, xét tốt nghiệp THPT trong thời gian đến.

Văn Hiển – Thanh Thái