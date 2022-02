Học sinh, sinh viên trở lại trường học trực tiếp: Tự tin thích ứng an toàn

Cô và trò Trường Trung học cơ sở Sương Nguyệt Anh (Quận 8). Ảnh tư liệu: Thu Hoài/TTXVN

Theo thông tin của Bộ Y tế, hiện đã có trên 95% học sinh độ tuổi từ 12 đến dưới 18 được tiêm mũi 1 vaccine phòng COVID-19 và 88,5% đã được tiêm đủ 2 mũi. Bộ Y tế đang tiến hành các thủ tục để chuẩn bị sẵn sàng cho việc tiêm chủng với nhóm trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế thế giới và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Như vậy, trong bối cảnh thích ứng an toàn, tình hình dịch COVID-19 tiếp tục được kiểm soát hiệu quả, việc đón học sinh, sinh viên trở lại trường học trực tiếp là phù hợp và cần thiết, góp phần đảm bảo việc phát triển hài hòa, cân bằng về tâm lý, thể lực cũng như thuận lợi cho việc tiếp thu kiến thức của người học.

Tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về tổ chức các hoạt động giáo dục trực tiếp đảm bảo an toàn phòng, chống dịch trong các cơ sở giáo dục diễn ra ngày 19/1, Trưởng Chương trình giáo dục Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) tại Việt Nam, bà Simone Vis cho biết, UNICEF có bằng chứng rõ ràng cho việc học sinh ở nhà kéo dài vì dịch, bệnh đã bị ảnh hưởng lớn về thể chất, tinh thần, chất lượng học tập. Tình trạng bạo lực gia đình, tảo hôn… cũng gia tăng. Do đó, một trong những vấn đề đặt ra là phải đưa học sinh quay lại học bình thường và phục hồi những gì thiếu hụt khi các em phải ở nhà học trực tuyến. Cũng theo bà Simone Vis, quyết định cho học sinh trở lại trường học là vì quyền lợi của các em. Rủi ro khi học sinh nghỉ học còn lớn hơn rất nhiều so với khi các em được đi học.

Tuy nhiên, theo nhận định của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cũng như các chuyên gia, đại dịch COVID-19 không thể chấm dứt trước năm 2023. Với đất nước chúng ta, công tác phòng, chống dịch do đó tiếp tục được thực hiện nghiêm túc cùng với đẩy mạnh các hoạt động phục hồi phát triển kinh tế- xã hội. Quyết tâm thực hiện việc đón học sinh, sinh viên đến trường học trực tiếp với điều kiện đảm bảo an toàn phòng dịch COVID-19, toàn bộ hệ thống chính trị từ Trung ương đến địa phương đã và đang vào cuộc thực hiện với sự nỗ lực cao nhất.

Ngày 3/2, tại cuộc họp Thường trực Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các cấp, các ngành tiếp tục phòng, chống thật tốt dịch COVID-19, trong đó có chiến dịch tiêm chủng mùa Xuân năm 2022. Từ ngày 7- 14/2 tổ chức mở cửa trường học trở lại trên toàn quốc ở tất cả các cấp học đảm bảo an toàn, khoa học, hiệu quả và hợp lý.

Đối với các địa phương, một trong những công tác, nhiệm vụ trọng tâm ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần được lãnh đạo các địa phương xác định chính là thực hiện nghiêm các biện pháp phòng dịch, nhanh chóng triển khai đón học sinh, sinh viên trở lại trường học tập an toàn, hiệu quả.

Tại Thành phố Hồ Chí Minh, từ ngày 7/2, học sinh khối 7 đến khối 12 đã đến trường học trực tiếp. Song song đó, các trường tiếp tục lên kế hoạch chuẩn bị đón học sinh Mầm non và các khối còn lại. Dự kiến ngày 14/2, khoảng 1,7 triệu học sinh tất cả các cấp trở lại trường học tập bình thường.

Tại Cà Mau từ ngày 7/2, học sinh từ lớp 6 – 12 cũng trở lại trường học trực tiếp. Theo UBND tỉnh Cà Mau, đến ngày 14/2 học sinh bậc Tiểu học trên địa bàn tỉnh sẽ trở lại trường học trực tiếp.

Còn tại Cần Thơ ngày 7/2, học sinh tất cả các cấp trên địa bàn đã đến trường học trực tiếp. Trước khi đón học sinh trở lại trường, các cơ sở giáo dục đều chuẩn bị kỹ lưỡng về cơ sở vật chất và các phương án phòng, chống dịch, đảm bảo an toàn cao nhất cho học sinh và giáo viên.

Mỗi địa phương, sở, ngành liên quan cũng xây dựng các phương án, kịch bản chi tiết, cụ thể với tinh thần chủ động xử lý các tình huống liên quan đến công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong quá trình tổ chức dạy và học trực tiếp; đồng thời tăng cường thông tin, tuyên truyền tạo sự đồng thuận cao trong xã hội để phụ huynh yên tâm cho con em trở lại trường học trực tiếp an toàn, hiệu quả.