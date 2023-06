Văn hoá, xã hội Hơn 5.000 thí sinh của tỉnh Kon Tum tham gia thi môn Ngữ Văn

(kontumtv.vn) – Sau một thời gian ôn tập và chuẩn bị chu đáo, sáng 28/6, Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 chính thức diễn ra. Cùng với hơn 01 triệu thí sinh trong cả nước, sáng nay, hơn 5.000 thí sinh trên địa bàn tỉnh bắt đầu làm bài thi môn Ngữ Văn, môn đầu tiên tại Kỳ thi.

Theo quy định, môn Ngữ Văn có thời gian làm bài 120 phút, với giờ bắt đầu làm bài tính từ 7 giờ 35 phút. Trong hơn 5.000 thí sinh đăng ký dự thi tại 12 điểm thi trên địa bàn tỉnh, có hơn 4.800 thí sinh dự thi chương trình giáo dục THPT, hơn 160 thí sinh dự thi chương trình giáo dục thường xuyên, trên 1.700 thí sinh người dân tộc thiểu số và hơn 220 thí sinh tự do.

Đảm bảo Kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, tại các điểm thi, Sở GD&ĐT đã chỉ đạo các Trưởng Điểm thi bố trí khu vực thi, mỗi phòng tối đa 24 thí sinh, với khoảng cách tối thiểu giữa hai thí sinh ngồi cạnh nhau là 1,2m. Mỗi điểm thi bố trí 02 cán bộ an ninh, 05 cảnh sát đảm bảo công tác an ninh, an toàn trong thời gian tổ chức coi thi, bảo quản, lưu giữ đề thi, bài thi. Riêng khu vực bảo quản đề thi, bài thi của thí sinh, lực lượng công an trực, bảo vệ 24 giờ/ngày.

Đồng hành cùng Kỳ thi, trong sáng nay, lực lượng cảnh sát giao thông, các đoàn viên, thanh niên tham gia chương trình “Tiếp sức mùa thi năm 2023” đã làm việc hết mình để hỗ trợ tích cực cho Kỳ thi diễn ra thành công./.

Thu Trang – Công Luận