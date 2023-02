Văn hoá, xã hội Khắc phục khó khăn trong xây dựng nông thôn mới

(kontumtv.vn) – Cùng với những lợi ích, hiệu quả chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới đã và đang mang lại cho đời sống của người dân, hiện nay huyện Kon Plông đang tiếp tục khắc phục những khó khăn tại các xã đã về đích nông thôn mới, khi người dân không còn hưởng các chế độ, chính sách hỗ trợ của nhà nước theo quy định.

Đến nay, huyện Kon Plông có 3/9 xã, thị trấn đạt chuẩn nông thôn mới (NTM). Bao gồm các xã Pờ Ê, Măng Cành và xã Đăk Tăng. Điều này đồng nghĩa với việc người dân tại các xã này không còn được hưởng các các chế độ, chính sách hỗ trợ về BHYT và hỗ trợ học sinh bán trú. Anh A Chờn ở thôn Vi KLâng 2, xã Pờ Ê chia sẻ: “Trước đây thì con đi học ở trường nói chung là miễn phí, còn từ đầu năm học đến nay thì đã thuộc NTM là không còn các chương trình, không có kinh phí để mà học như trước đây nữa. Đều là phải nộp phí, đóng phí, kể cả chế độ bán trú. Như là gạo ăn tại bán trú thì chưa có đóng, còn về BHYT thì chưa có tiền để mà mua.”

Chị Y Na ở thôn Kon Chênh, xã Măng Cành cho biết thêm: “Hồi trước có thẻ bảo hiểm thì mình đi khám miễn phí, cho thuốc uống. Nhưng bữa nay thì thẻ bảo hiểm không cấp cho mình thì mình đi khám khó khăn, về tiền bạc cũng không có, không có đủ tiền để mua thẻ bảo hiểm y tế.”

Trước thực tế này, chính quyền địa phương đã chỉ đạo ngành giáo dục phối hợp, vận động cha mẹ học sinh đóng góp tiền, gạo, rau, củ, quả để cùng với nguồn xã hội hóa thực hiện mô hình bán trú dân nuôi. Năm học 2022 – 2023, huyện đã huy động hơn 2 tỷ đồng để hỗ trợ cho 975 học sinh không có chế độ được ăn, ở bán trú tại trường. Mặt khác, huyện tiếp tục lồng ghép, bố trí nguồn kinh phí từ các chương trình, dự án liên quan để xây dựng, phát triển các mô hình kinh tế phù hợp, hiệu quả. Đặc biệt là Chương trình MTQG phát triển kinh tế- xã hội vùng DTTS và miền núi. Đồng thời hỗ trợ vốn vay ưu đãi để tạo sinh kế, làm tăng thu nhập. Từ đó giải quyết vấn đề nâng tỷ lệ tham gia BHYT trên địa bàn.

Huyện Kon Plông phấn đấu đưa xã Ngọc Tem đạt chuẩn xã NTM vào cuối năm 2022. Tuy nhiên, với tỷ lệ hộ nghèo đa chiều cao, chiếm gần 60%; thu nhập bình quân đầu người mới chỉ đạt 27 triệu đồng so với quy định 39 triệu đồng/người/năm và chưa đảm bảo về tiêu chí môi trường. Do đó, huyện đã không hoàn thành mục tiêu phấn đấu đưa xã Ngọc Tem đạt chuẩn NTM theo kế hoạch. Theo ông Trần Văn Thiện – Chủ tịch UBND xã Ngọc Tem, huyện Kon Plông bà con hiện nay sống hoàn toàn phụ thuộc vào nông nghiệp, tuy nhiên đất đai trên địa bàn xã không bằng phẳng và không liền thửa; các khu sản xuất xa nhau nên việc đầu tư cơ sở hạ tầng về giao thông, thủy lợi để phục vụ cho sản xuất nông nghiệp rất khó khăn. Cùng với đó, từ năm 2020-2021 thì do ảnh hưởng của dịch Covid-19, nên thu nhập của bà con bị giảm sút rất nhiều, gây khó khăn trong việc giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn xã.

Ông Phạm Thanh Bình – Trưởng phòng NN&PTNT huyện Kon Plông cho biết: “Để đẩy nhanh tiến độ cũng như đưa xã Ngọc Tem về đích NTM theo lộ trình, thì huyện tập trung đồng bộ các giải pháp, lồng ghép các nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia cũng như các nguồn vốn khác, các dự án khác để tăng thu nhập cho người dân. Đặc biệt là chú trọng các dự án đầu tư vào xã Ngọc Tem để sớm đưa Ngọc Tem đạt tiêu chí theo Bộ tiêu chí quốc gia.”

Năm 2023, huyện Kon Plông tiếp tục vượt khó, duy trì, giữ vững và nâng cao các tiêu chí của 03 xã đã đạt chuẩn NTM; phấn đấu đưa xã Ngọc Tem đạt chuẩn NTM trong thời gian sớm nhất. Đồng thời thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM một cách hiệu quả, thiết thực và bền vững gắn với đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn./.

Hơ Jan – Thanh Hà