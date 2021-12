Văn hoá, xã hội Khánh thành, bàn giao công trình dân vận tại xã Sa Loong

(kontumtv.vn) – Công an tỉnh Kon Tum phối hợp với Đảng uỷ, chính quyền xã Sa Loong đã tổ chức Lễ khánh thành, bàn giao công trình dân vận của các đơn vị lực lượng vũ trang tại xã Sa Loong, huyện Ngọc Hồi năm 2021.

Công trình Khán đài sân vận động xã Sa Loong, huyện Ngọc Hồi được khởi công xây dựng ngày 09/11/2021 tại thôn Giăng Lố 1, cách trung tâm xã Sa Loong 500 m. Đây là vị trí trung tâm, thuận lợi để tổ chức các sự kiện lớn của xã với tổng diện tích sử dụng 132 m2, tổng kinh phí xây dựng 165 triệu đồng. Trong đó, Công an tỉnh đóng góp 35 triệu đồng; các đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Sư đoàn Bộ binh 10, Chi nhánh Viettel Kon Tum, Công ty TNHH MTV 78, Công ty TNHH MTV 732, Công ty TNHH MTV 716- Binh Đoàn 15 mỗi đơn vị đóng góp 15 triệu đồng. Ngoài ra, Công an tỉnh còn huy động từ các nguồn xã hội hóa và hỗ trợ của Công an huyện Ngọc Hồi với số tiền 25 triệu đồng. Sau thời gian tích cực triển khai thực hiện, đến nay, công trình đã hoàn thành, đáp ứng đầy đủ các điều kiện để bàn giao, đưa vào sử dụng.

Đây là công trình có ý nghĩa thiết thực góp phần thực hiện có hiệu quả Chương trình phối hợp công tác dân vận giữa Ban Dân vận Tỉnh ủy với các đơn vị lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021- 2026. Đồng thời, công trình được xây dựng giúp chính quyền và người dân địa phương có nơi sinh hoạt, giao lưu, tổ chức các sự kiện văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần, thể chất của nhân dân trên địa bàn xã; góp phần xây dựng, củng cố mối đoàn kết giữa các lực lượng vũ trang đứng chân trên địa bàn tỉnh Kon Tum và nhân dân khu vực biên giới./.

CTV Tuyết Mai – Thu Trang