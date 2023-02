Văn hoá, xã hội Lật xe chở hàng từ thiện 1 người chết, 1 người bị thương

(kontumtv.vn) – Lực lượng CSGT, Công an huyện Đăk Tô đang làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông trên Quốc lộ 40B khiến 2 người thương vong.

Vào khoảng 20 giờ tối ngày 14-2, tài xế Phạm Văn Sinh, trú tại tỉnh Long An điều khiển xe tải BKS 66C – 059.18 chở theo anh Nguyễn Phú Minh Lâm cùng trú tại tỉnh Long An và một người khác lưu thông trên Quốc lộ 40B theo hướng Kon Tum đi tỉnh Quảng Nam. Khi đến đèo Văn Rơi, thuộc địa phận thôn Đăk Mông, xã Đăk Trăm, huyện Đăk Tô thì xe bị lật. Hậu quả vụ tai nạn khiến anh Nguyễn Phú Minh Lâm tử vong tại chỗ, tài xế bị thương nặng và một người khác bị thương nhẹ. Xe tải BKS 66C – 059.18 chở hàng từ huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An đi huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam để làm từ thiện.

Ông Đặng Quang Hải, Phó Chủ tịch UBND huyện Đăk Tô cho biết, sau khi xảy ra tai nạn, lực lượng chức năng đã khẩn trương cứu chữa người bị nạn, huy động lực lượng bốc dỡ hàng hóa./.

CTV Xuân Lâm