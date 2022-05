Văn hoá, xã hội Lễ Mít tinh hưởng ứng Ngày thế giới không thuốc lá

(kontumtv.vn) – Sáng ngày 31/5, tại Quảng trường 16/3 thành phố Kon Tum đã diễn ra Lễ Mít tinh hưởng ứng Ngày thế giới không thuốc lá (ngày 31/5) và Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá ( từ ngày 25 đến ngày 31-5 năm 2022). Lễ Mít tinh do Ban chỉ đạo Phòng, chống tác hại thuốc lá tỉnh tổ chức với sự tham dự của gần 500 đại biểu đại diện cho các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Tại lễ Mít tinh, thay mặt Ban chỉ đạo Phòng, chống tác hại thuốc lá tỉnh, ông Đỗ Ngọc Hòa – Phó Giám đốc Sở Y tế, Cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo cho biết, trên thế giới có 07 triệu người chết hàng năm do các bệnh có liên quan đến sử dụng thuốc lá. Tại Việt Nam, cứ 02 nam giới thì có 01 người hút thuốc lá. 11% tổng số ca tử vong ở nam giới là do các bệnh liên quan đến thuốc lá. Có 40.000 người chết hàng năm do các bệnh có liên quan đến sử dụng thuốc lá.

Nhằm giảm tác hại thuốc lá, năm 2013, Quốc Hội đã thông qua Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá; tiếp sau đó, Chính phủ và Bộ Y tế đã ban hành Nghị định, Thông tư có liên quan để triển khai Luật một cách quyết liệt. Tại tỉnh Kon Tum, hằng năm, Ban Chỉ đạo Phòng, chống tác hại của thuốc lá tỉnh đã ban hành các văn bản chỉ đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể và các địa phương tăng cường triển khai thực hiện các hoạt động phòng chống tác hại thuốc lá, bước đầu đạt được những kết quả nhất định. Tuy nhiên, việc thực thi nghiêm túc môi trường không thuốc lá tại các cơ quan, đơn vị nhà nước, cơ sở y tế, trường học, phương tiện công cộng, địa điểm công cộng và khu dân cư thực hiện chưa đồng bộ, chưa mang lại nhiều kết quả, khói thuốc vẫn hiện diện tại những nơi có quy định cấm.

Nhân Ngày thế giới không thuốc lá năm 2022 với chủ đề “Thuốc lá – Mối đe dọa tới môi trường của chúng ta”, Ban Chỉ đạo Phòng, chống tác hại thuốc lá tỉnh phát động thực hiện phong trào không thuốc lá tại các cơ quan, đơn vị nhà nước, cơ sở y tế, trường học, phương tiện công cộng, nơi công cộng và khu dân cư. Đồng thời đề nghị các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thành phố, các cơ sở kinh doanh và nhân dân thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống tác hại thuốc lá tại cơ quan, đơn vị, trường học của mình.

Ngày sau lễ phát động, các đại biểu dự lễ Mít tinh đã đi diễu hành qua các trục đường chính trên địa bàn thành phố Kon Tum./.

Thanh Tùng – Trọng Nghĩa