Văn hoá, xã hội Lễ phát động “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm”

(kontumtv.vn) – Huyện Sa Thầy đã tổ chức lễ phát động “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2022” với chủ đề “Tiếp tục năng cao vai trò, trách nhiệm của người sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng nông sản thực phẩm trong tình hình mới”.

Thời gian qua, công tác bảo đảm an toàn thực phẩm (ATTP) trên địa bàn huyện Sa Thầy đã được các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện có hiệu quả. Trong quý I năm 2022, Đoàn kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm huyện và xã đã kiểm tra được hơn 250/510 cơ sở. Qua đó, đã phát hiện và xử lý 17 cơ sở vi phạm tiêu chuẩn vệ sinh ATTP, tổ chức tiêu hủy 21 kg thực phẩm rắn và trên 170 lít thực phẩm lỏng với 15 loại. Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn huyện không xảy ra vụ ngộ độc thực phẩm nào…

Ngoài các hoạt động thường xuyên bảo đảm ATTP, “Tháng hành động an toàn thực phẩm” năm 2022 là điểm nhấn trong năm, tạo nên đợt cao điểm, phát động chiến dịch truyền thông tuân thủ các quy định của pháp luật về ATTP trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và quảng cáo thực phẩm; chủ động phòng ngừa ô nhiễm thực phẩm, hạn chế tối đa tình trạng ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền qua thực phẩm, đặc biệt là các vụ ngộ độc thực phẩm tập thể và các bệnh truyền qua thực phẩm do sử dụng sản phẩm thực phẩm không an toàn.

Diệp Hoàng – Thanh Huyền

Trung tâm VH-TT-DL&TT huyện Sa Thầy