Văn hoá, xã hội Linh hoạt giải pháp tuyên truyền pháp luật trong tình hình mới

(kontumtv.vn) – Công tác tuyên truyền, giáo dục là cầu nối quan trọng đưa các quy định của pháp luật vào cuộc sống. Để đảm bảo tính liên tục trong việc thực thi kịp thời, chính xác các quy định, văn bản pháp luật, công tác tuyên truyền đã được thay đổi theo hướng linh hoạt, phù hợp với tình hình mới.

Tại một điểm bán hàng tạp hóa nằm giữa thôn Măng La, xã Ngọc Bay, thành phố Kon Tum, ông A Teoh, thành viên Tổ cộng đồng phòng chống Covid – 19 của thôn đang dặn dò chị Kim Loan, chủ quán chú ý nhắc nhở bà con đến mua hàng phải đeo khẩu trang, mua xong ra về ngay chứ không được tụ tập lại nói chuyện như trước nữa. Nhắc đến chuyện trước kia, khi chưa có dịch Covid – 19, ông A Teoh cho biết, bà con trong làng chẳng mấy ai đeo khẩu trang, chuyện tụ tập nói chuyện, uống rượu thường xuyên. Từ hồi có dịch, ông cùng các thành viên trong Tổ cộng đồng phải nhắc nhở bà con thực hiện 5K liên tục. Nhờ thế mà từ chỗ chẳng mấy khi đeo khẩu trang, “5K” trở thành một thói quen của dân làng. Ông A Teoh cho biết: “Họ cứ nghĩ dịch bệnh không gì, cũng cách ly nhưng rất khó khăn khi mà chúng tôi tuyên truyền có một số người không nghe, cứ chủ quan về diễn biến này nên chúng tôi sẽ cố gắng tuyên truyền sâu rộng hơn.”

Chị Võ Thị Kim Loan buôn bán tạp hóa ở thôn Măng La, xã Ngọc Bay, thành phố Kon Tum. Sáng nào cũng vậy, khi dọn hàng ra bán, chị luôn chuẩn bị một chai nước sát khuẩn tay đặt ngay trước cửa ra vào. Thói quen này được chị duy trì đã hơn 1 năm nay. Chị Kim Loan cho biết: “Cán bộ ở thôn xã cũng đi tới nhắc nhở quán và tuyên truyền là phải khẩu trang đeo 24/24, thứ 2 là các chủ quán phải đề phòng chống dịch cho tốt để hàng ngày phải để hai nước khử khuẩn, có khách vô thì phải diệt khuẩn, rửa tay sạch sẽ rồi mới mua thực phẩm, thức ăn.”

Nhà bà Y Nhăm nằm ở giữa thôn Măng La. Bà là Bí thư chi bộ, thôn trưởng. UBND tỉnh vừa có văn bản mới về công tác phòng chống dịch trên địa bàn, nên mấy ngày nay, lúc thì sáng sớm, khi chiều tối, bà lại kéo chiếc loa di động từ nhà ra ngoài đường, đọc cho bà con dân làng nghe các quy định mới. Với cách làm này, mọi người không cần tập trung về nhà rông nữa cũng có thể nắm bắt được các quy định mới của tỉnh và tuân theo.

Là thôn có đến hơn 80% hộ dân tộc thiểu số, nhờ duy trì thường xuyên, thay đổi linh hoạt các hình thức tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật nhà nước mà nay nếp nghĩ bà con thay đổi, đời sống dân làng Măng La cũng khởi sắc hơn. Thôn Măng La bây giờ đã có con đường bê tông chạy dọc làng, nhà nào cũng xây dựng kiên cố, từ nhà ra ngõ đều sạch đẹp. Điều này là minh chứng cho việc, công tác tuyên truyền thường xuyên, liên tục và linh hoạt, phù hợp với từng thời điểm đã tác động rất nhiều đến nếp nghĩ, cách làm của bà con. Bà Y Nhăm, Bí thư chi bộ, Thôn trưởng thôn Măng La, xã Ngọc Bay, thành phố Kon Tum cho biết thêm: “Ngày xưa nhiều lắm, thanh niên uống rượu say, đi xe lạng lách, đánh võng, rú ga ban đêm, để ống bô thật to để cả dân cả làng nghe hết, nay do công tác tuyên truyền của Ban nhân dân thôn, cán bộ UBND xã triển khai đưa xuống dân thì nhận thức thanh niên, tình hình an ninh trật tự thôn tốt hơn, không còn có việc xảy ra gây mất an ninh trật tự trên địa bàn thôn.”

Không riêng gì thôn Măng La của xã Ngọc Bay, công tác tuyên truyền, vận động đã được triển khai rất linh hoạt từ khu dân cư đến thôn, làng, từ thành phố đến vùng sâu, vùng xa. Trong đó, phải kể đến các hình thức tuyên truyền pháp luật, các quy định phòng chống dịch bệnh thông qua xe lưu động, các phương tiện thông tin đại chúng, qua mạng xã hội, loa phóng thanh… được áp dụng tối đa. Nói về điều này, bà Phạm Thị Thúy Diễm, Chó Chủ tịch UBND xã Ngọc Bay, thành phố Kon Tum cho biết: “Xã xác định công tác tuyên truyền là một công tác hết sức quan trọng. Ngoài dịch Covid – 19 thì tuyên truyền thêm các văn bản, chủ trương của Đảng và nhà nước đến bà con trên địa bàn xã. Hiện nay xã đang áp dụng các biện pháp tuyên truyền qua hệ thống loa tuyền thanh là chủ yếu. Thời lượng phát sóng sáng, trưa, chiều, mỗi thời lượng phát sóng trên mỗi chuyên đề, chuyên mục như thế khoảng1 tiếng đồng hồ.”

Trong bối cảnh hiện nay, minh chứng cho việc linh hoạt, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền trên địa bàn tỉnh có thể nhắc đến thành quả của công tác chống dịch. Tỉnh Kon Tum là một trong những địa phương cuối cùng ghi nhận các ca dương tính với Sars – Cov 2 trong cộng đồng sau gần 2 năm dịch Covid – 19 xuất hiện. Và nhờ các quy định phòng chống dịch được tuyên truyền thường xuyên, liên tục, nhận được sự phối hợp, đồng thuận cao trong nhân dân nên đến nay, tỉnh Kon Tum vẫn giữ vững được vùng xanh. Có thể nói, với vai trò là cầu nối giữa các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước với thực tiễn đời sống, nhiệm vụ tuyên truyền cũng đang có những sự biến đổi linh hoạt, phù hợp hơn với đời sống./.

Chung Loan – Trọng Nghĩa