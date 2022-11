Văn hoá, xã hội Mô hình tổ liên gia an toàn phòng cháy và chữa cháy

(kontumtv.vn) – Nhằm huy động sức mạnh toàn dân, chủ động phòng ngừa, hạn chế thấp nhất các vụ cháy, nổ, sự cố bất ngờ xảy ra, huyện Ngọc Hồi đã thành lập mô hình “Tổ liên gia an toàn phòng cháy và chữa cháy” tại thị trấn Plei Kần.

Mô hình được thành lập thí điểm tại Tổ dân phố 6, thị trấn Plei Kần gồm 7 thành viên là đại diện hộ gia đình, hộ kinh doanh tại khu dân cư. Theo quy chế hoạt động, các thành viên trong mô hình có nhiệm vụ triển khai thực hiện tốt các chủ trương, chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch công tác, quy định về phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn trên địa bàn; tuyên truyền, vận động, giáo dục thành viên, gia đình và quần chúng nhân dân thực hiện tốt các quy định về lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy; tham gia các buổi tập huấn, diễn tập phương án phòng cháy, chữa cháy, cứu hộ cứu nạn do cấp có thẩm quyền tổ chức; tổ chức phòng cháy, chữa cháy tại chỗ, phối hợp với cơ quan chức năng kịp thời chữa cháy khi có cháy nổ xảy ra tại địa bàn, hạn chế tối đa thiệt hại do cháy nổ gây ra.

Để đảm bảo an ninh trật tự, hiện thị trấn Plei Kần đã thành lập 11 Tổ an ninh nhân dân, 10 Tổ tự quản về an ninh trật tự; 11 Tổ hòa giải; 03 mô hình tự quản về an ninh trật tự và phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội với gần 200 thành viên. Trên cơ sở nòng cốt là các mô hình, tổ tự quản đã được thành lập, thời gian tới, thị trấn PleiKần tiếp tục nhận rộng mô hình “Tổ liên gia an toàn phòng cháy và chữa cháy” nhằm xây dựng lực lượng tình nguyện tại chỗ vững mạnh, đáp ứng yêu cầu công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn, góp phần bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn./

CTV Thu Trang