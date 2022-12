Năm 2022, xảy ra 11.450 vụ tai nạn giao thông, làm chết trên 6.300 người

Thực hiện công tác tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, lực lượng Cảnh sát giao thông đã xử lý trên 2,86 triệu trường hợp vi phạm, phạt tiền hơn 4.124 tỷ đồng, tước 388.141 giấy phép lái xe, bằng, chứng chỉ chuyên môn, tạm giữ 614.520 phương tiện các loại. So với cùng kỳ năm 2019, giảm 1,26 triệu trường hợp vi phạm (30,6%), tiền phạt tăng 1.360 tỷ đồng (49,11%); so với năm 2021, giảm hơn 19.171 trường hợp (0,66%), tiền phạt tăng 1.316 tỷ đồng (46,86%).

Đáng chú ý, lực lượng Cảnh sát giao thông toàn quốc đã phát hiện, ngăn chặn và xử lý 169 vụ với 2.836 đối tượng có hành vi điều khiển xe lạng lách, đánh võng, chạy xe thành đoàn với tốc độ cao, có dấu hiệu đua xe trái phép, gây rối trật tự công cộng. Trong đó, Công an các địa phương đã khởi tố 11 vụ, 68 đối tượng (3 vụ tổ chức đua xe trái phép, 15 đối tượng; 1 vụ đua xe trái phép, 2 đối tượng; 05 vụ gây rối trật tự công cộng, 47 đối tượng; 2 vụ chống người thi hành công vụ, 2 đối tượng); xử lý hành chính 157 vụ.

Riêng Công an Tiền Giang đã khởi tố 1 vụ tổ chức đua xe trái phép, 5 đối tượng (3 đối tượng tổ chức đua xe trái phép, 2 đối tượng gây rối trật tự công cộng), 1 vụ gây rối trật tự công cộng, 3 đối tượng.

Công an Hà Nội khởi tố 2 vụ gây rối trật tự công cộng, 24 đối tượng. Công an Quảng Ninh khởi tố 1 vụ tổ chức đua xe trái phép, 13 đối tượng (4 đối tượng tổ chức đua xe trái phép, 9 đối tượng gây rối trật tự công cộng). Công an Đồng Tháp khởi tố 1 vụ gây rối trật tự công cộng, 10 đối tượng. Công an Bà Rịa – Vũng Tàu khởi tố 1 vụ tổ chức đua xe trái phép, 8 đối tượng.

Hai vụ chống người thi hành công vụ xảy ra tại Hải Phòng và Đà Nẵng đã bị Công an các địa phương này khởi tố, với 2 đối tượng.