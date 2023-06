Văn hoá, xã hội Nâng cao hiệu quả tuyên truyền phòng, chống ma túy

(kontumtv.vn) – Để thực hiện công tác phòng chống tội phạm, tệ nạn ma túy có hiệu quả, thời gian qua, các cấp, các ngành trên địa bàn thành phố Kon Tum đã đẩy mạnh các hoạt động phòng, chống ma túy, đặc biệt chú trọng công tác tuyên truyền, giáo dục và hướng dẫn các biện pháp phòng, chống ma túy cho người dân. Qua đó, góp phần tích cực trong việc kiềm chế và đẩy lùi tệ nạn ma túy ra khỏi đời sống xã hội.

Thời gian gần đây, tình hình tội phạm ma túy trên địa bàn thành phố Kon Tum đang có chiều hướng diễn biến phức tạp. Từ năm 2022 đến nay, số vụ vi phạm pháp luật về ma túy trên địa bàn là 77 vụ. Trước thực trạng đó, Công an thành phố Kon Tum đã triển khai các phương án, đấu tranh có hiệu quả với tội phạm ma túy. Trung tá Nguyễn Xuân Ánh, Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và ma tuý, Công an thành phố Kon Tum cho biết, bên cạnh thực hiện các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an thành phố đã phối hợp với các tổ chức, đoàn thể tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền phòng chống ma túy tại các tổ dân phố, cơ quan, đơn vị, 29 trường tiểu học và 2 trường THPT trên địa bàn thành phố; đưa nội dung tuyên truyền, giáo dục về phòng chống ma túy vào các buổi sinh hoạt đoàn, hội; tổ chức các hình thức trao đổi, tọa đàm, cuộc thi tìm hiểu về ma túy, trách nhiệm của đoàn viên, thanh thiếu niên trong công tác phòng chống tội phạm và tệ nạn ma túy. Nhờ đó, đã phát huy được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân nâng cao nhận thức, trách nhiệm đối với nhiệm vụ phòng chống tội phạm và tệ nạn ma túy.

Hưởng ứng tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2023, Công an thành phố Kon Tum đã chọn phường Trường Chinh là địa bàn trọng điểm để thực hiện chuyển hóa trong năm nay. Quán triệt chỉ đạo của cấp trên, thời gian qua, lực lượng công an phường Trường Chinh đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn bằng nhiều hình thức như treo băng rôn, khẩu hiệu, lồng ghép trong các cuộc họp chi bộ, đi tuyên truyền trực tiếp từng thôn, làng, từng hộ gia đình. Thượng úy Vũ Tân Vinh, Phó Trưởng Công an phường Trường Chinh, thành phố Kon Tum cho hay: “Lực lượng công an phường đã biên soạn, tham mưu để tuyên truyền qua băng rôn, biểu ngữ, cũng như là trên loa phát thanh cả hai thứ tiếng, cả tiếng phổ thông và tiếng dân tộc thiểu số để có thể đạt hiệu quả cao nhất. Ngoài ra còn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đặc biệt là tác hại của thuốc lá điện tử cho các em học sinh 2 trường học trên địa bàn.”

Thông qua các buổi tuyên truyền, vận động của lực lượng công an, người dân trên địa bàn đã có thêm kiến thức về các loại ma túy cũng như những tác hại, hiểm hoạ do ma túy gây ra. Qua đó, góp phần tạo chuyển biến về nhận thức, ý thức trách nhiệm của người dân trong công tác phòng, chống ma túy; ngăn chặn không để tệ nạn ma túy xâm nhập vào địa phương. Anh Nguyễn Sỹ Khương, người dân thôn Kon Tu 2, phường Trường Chinh nói: “Tác hại của ma túy là rất nguy hiểm về đời con đời cháu của chúng ta sau này, cho nên tôi rất là chung sức để phòng, chống ma túy cùng với phường. Mình cũng tuyên truyền trước hết là con cái của mình đầu tiên, sau đó là người dân ở phường.”

Có thể thấy, với sự phối hợp nhịp nhàng, sự nỗ lực hết mình trong công tác tuyên truyền phòng, chống ma túy của lực lượng chức năng đã giúp nâng cao nhận thức và trách nhiệm của người dân trong công tác phòng, chống tội phạm ma túy, góp phần kéo giảm tình hình tội phạm và tệ nạn xã hội trên địa bàn./.

Đăng Huy – Ngọc Chí