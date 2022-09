Người lao động tự do ở Campuchia tìm cách về nước qua Cửa khẩu Mộc Bài

Bộ đội Biên phòng và Công an tỉnh Tây Ninh làm các thủ tục tiếp nhận số lao động tự do tại Campuchia trở về nước. Ảnh: TTXVN phát

Ngày 19/9, tại Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh phối hợp với Công an tỉnh Tây Ninh và Công an huyện Bến Cầu (Tây Ninh) đã tiếp nhận khoảng 80 người nhập cảnh. Họ là những lao động tự do ở các tỉnh, thành phố của Campuchia trở về nước và hầu hết không đảm bảo giấy tờ tùy thân để làm thủ tục nhập cảnh.

Theo ghi nhận, có khoảng 50 cán bộ, chiến sỹ (lực lượng Bộ đội Biên phòng và Công an) trực tiếp làm thủ tục tiếp nhận, xác minh thân nhân, lai lịch cho từng người làm thủ tục xin nhập cảnh về Việt Nam, trên nguyên tắc đúng người, không để các đối tượng tội phạm lợi dụng tình hình, trà trộn xâm nhập vào trong nước.