Văn hoá, xã hội Nhân rộng phong trào thể thao quần chúng

(kontumtv.vn) – Những năm qua, phong trào tập luyện thể dục, thể thao ở tỉnh Kon Tum ngày càng phát triển. Từ thành thị đến vùng nông thôn, kể cả những thôn làng xa xôi hẻo lánh, đông đảo người dân tích cực tham gia phong trào thể dục, thể thao một cách tự nguyện. Điều đó cho thấy thể thao có sức hút to lớn đối với mỗi người.

Xuất phát từ mong muốn tạo ra một sân chơi tennis không chuyên dành cho những người đam mê môn thể thao này, Câu lạc bộ quần vợt xăng dầu Việt Tường đã ra đời. Trong suốt 8 năm, số lượng các thành viên có thể thay đổi, dao động từ 20 – 25 người nhưng tình yêu với thể thao thì còn mãi. Anh Trần Việt Tường, chủ nhiệm Câu lạc bộ quần vợt xăng dầu Việt Tường ở thành phố Kon Tum cho biết: “Sau những ngày lao động vất vả thì anh em tập trung về đây, trước hết là giao lưu, rèn luyện sức khỏe, sau đó, chọn lọc ra những vận động viên có thể lực cũng như năng khiếu để thi đấu các giải trong địa phương, để cùng với tỉnh nhà phát triển phong trào thể dục, thể thao”.

Thành lập gần 10 năm, Câu lạc bộ bóng đá nam Huân Râu FC ở thành phố Kon Tum có 20 thành viên tập luyện đều đặn, hiếm có ngày nghỉ. Chính niềm đam mê, sự yêu thích đối với môn thể thao vua là yếu tố gắn kết các thành viên với nhau, bất kể ngành nghề, lứa tuổi. Anh Vũ Thành Huân, chủ nhiệm câu lạc bộ cho biết, thành viên nhỏ nhất trong đội chỉ khoảng 18 và thành viên lớn tuổi nhất khoảng 45 tuổi. Các ngày trong tuần, các thành viên câu lạc bộ lại gặp nhau tại sân bóng đá để tập luyện, vừa giúp nâng cao sức khỏe, vừa rèn luyện để chọn ra một số vận động viên tham gia các giải đấu bóng đá nam mini của tỉnh. “Bên đội mấy anh em kết hợp lại chơi với nhau thường xuyên. Thường buổi chiều từ 5 giờ đến 6 giờ, các ngày thứ 3, thứ 5 và thứ 7 hàng tuần. Tất cả anh em mỗi người một công một việc, góp lại thành đội bóng chơi với nhau thể dục thể thao buổi chiều để lấy sức khỏe và làm tốt công việc của đơn vị”, anh Huân nói.

Thực tế, những năm gần đây, phong trào thể dục, thể thao trong quần chúng nhân dân từng bước tạo lập được chỗ đứng và phát triển ngày càng mạnh mẽ. Một phần do nhận thức của người dân, một phần nhờ ngành thể dục, thể thao các cấp làm tốt công tác tuyên truyền, giúp lan tỏa phong trào “Toàn dân tích cực tham gia luyện tập thể dục, thể thao theo gương Bác Hồ vĩ đại” từ tỉnh đến thôn, làng. Chính quyền các địa phương cũng đã quan tâm đầu tư, xây dựng cơ sở vật chất phục vụ hoạt động thể thao; đồng thời ngành thể dục, thể thao thường xuyên tổ chức hội thao, giải thi đấu để kích thích phong trào tập luyện trong các tầng lớp nhân dân. Hai năm trở lại đây, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, hoạt động thể dục, thể thao trong tỉnh tạm thời gián đoạn. Nhưng đến nay, phong trào rèn luyện thể dục, thể thao từng bước khôi phục nhờ triển khai hiệu quả chủ trương thích ứng an toàn, linh hoạt trong bối cảnh hiện tại. Chị Trần Thị Hiền, chủ nhiệm Câu lạc bộ khiêu vũ-aerobic Lý Hiền ở thành phố Kon Tum cho hay: “Thời gian vừa qua, dịch bệnh Covid-19 tới thì nói chung học viên ít đi vì họ sợ dịch bệnh. Tới khi thời gian đã được phép rồi thì bắt đầu học viên đi trở lại bình thường. Họ mong muốn giữ gìn sức khỏe để tăng sức đề kháng để chống lại dịch bệnh hiện nay”.

Đại hội thể dục thể thao tỉnh Kon Tum lần thứ VII năm 2022 sắp diễn ra. Khoảng thời gian này, các huyện, thành phố tập trung tổ chức Đại hội Thể dục Thể thao. Từ phong trào thể dục, thể thao quần chúng, nhiều nhân tố nổi bật đã xuất hiện và tham gia tích cực, đóng góp vào sự thành công của các giải đấu./.

Thu Trang – Công Luận