Văn hoá, xã hội Những món quà ý nghĩa từ hoạt động thiện nguyện

(kontumtv.vn) – Từ nhiều năm qua, các thành viên của Nhóm Thiện Tâm An Lạc tỉnh Kon Tum duy trì việc thu gom phế liệu bán gây quỹ tổ chức hoạt động nhân đạo, từ thiện. Thông qua hoạt động này nhiều hoàn cảnh khó khăn đã nhận được tình yêu thương cùng những món quà thiết thực.

Thời gian này, Kon Tum đã vào mùa mưa, hoạt động thu gom phế liệu của nhóm Thiện Tâm An Lạc trở nên vất vả hơn. Dù vậy, chỉ cần có thông tin của nơi ủng hộ phế liệu thì nhóm sẽ sớm có mặt để chuyển về nơi tập kết. Các thành viên đều tích cực hỗ trợ nhau hoàn thành công việc. Hoạt động của nhóm nhận được sự chung tay ủng hộ của cộng đồng. Nhiều hộ gia đình và cơ sở kinh doanh đã hình thành thói quen phân loại rác tại nguồn, ủng hộ phế liệu để làm từ thiện. Chị Nguyễn Thị Liên (Khu vui chơi Happy House, thành phố Kon Tum) cho hay: “Khu vui chơi Happy House của chúng tôi lượng phế liệu hằng ngày rất là nhiều, thay vì bán để lấy tiền chúng tôi gom những phế liệu này đến nhóm Tâm An Lạc để làm thiện nguyện. Thông qua việc này chúng tôi muốn giáo dục các cháu khi đến đây vui chơi, có hai việc là bảo vệ môi trường và làm thiện nguyện.”

Phế liệu sau khi thu gom sẽ được phân loại. Mỗi tháng Nhóm Thiện Tâm An Lạc có thể bán từ 1 đến 3 đợt, số tiền thu về từ 2 đến 5 triệu đồng. Toàn bộ quỹ được sử dụng hỗ trợ những mảnh đời bất hạnh. Hoạt động thu gom phế liệu gây quỹ do Nhóm triển khai từ năm 2016, hiện nay thu hút hơn 50 thành viên tham gia. Trên hành trình làm công tác nhân đạo của mình, Nhóm còn thực hiện nhiều hoạt động khác để kết nối các tổ chức, cá nhân từ thiện trong và ngoài địa bàn. Chị Trương Thị Nhung – Trưởng nhóm Thiện Tâm An Lạc chia sẻ: “Việc thu gom phế liệu đây thực chất là ai cũng làm được, kể cả các cháu nhỏ, người già, người không có điều kiện mình cũng có thể cho đi gom phế liệu, cũng giống như mình góp công sức, thay vì mình không có của thì mình góp công. Từ chỗ đó mọi người phân loại ra để mình bán đi, sau đó, lấy tiền đó giúp cho những hoàn cảnh khó khăn.”

Đợt này những em học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở phường Thắng Lợi được nhận quà do nhóm Thiện Tâm An Lạc phối hợp với nhóm Thiện nguyện tỉnh Đồng Nai trao tặng gồm 13 chiếc xe đạp và hơn 100 suất đồ dùng học tập, bánh kẹo. Nụ cười rạng rỡ của các em như tiếp thêm động lực để Nhóm nỗ lực hơn trong thời gian tới. Em Phạm Quốc Lợi – học sinh Trường TH- THCS Thắng Lợi, thành phố Kon Tum xúc động nói: “Ngày hôm nay em rất biết ơn và cảm động khi nhận được món quà này của các cô, các chú, các bác vì đã thu gom phế liệu và tặng cho em món quà ý nghĩa này, nó giúp em rất nhiều. Em sẽ cố gắng học tập thật giỏi để không phụ lòng các cô, các chú đã thu gom mà mua cho em chiếc xe đạp này.”

Với những việc làm đầy ý nghĩa của mình, hy vọng Nhóm Thiện Tâm An Lạc sẽ luôn là nơi gắn kết những trái tim nhân ái và tô điểm thêm cho phong trào thiện nguyện trên địa bàn tỉnh Kon Tum./.

Cát Tiên – Văn Hiển