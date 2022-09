Văn hoá, xã hội Phổ biến thông tin và xây dựng kế hoạch tập huấn ứng phó động đất

(kontumtv.vn) – Để ứng phó với tình hình động đất liên tiếp xảy ra trên địa bàn huyện Kon Plông, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai – Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh tiếp tục chỉ đạo chính quyền địa phương chủ động nắm tình hình, tuyên truyền hướng dẫn các kỹ năng ứng phó tại cơ sở. Đồng thời xây dựng kế hoạch chuẩn bị tổ chức tập huấn, thực hành và nâng cao năng lực cho đội ngũ làm công tác phòng chống thiên tai.

Ông Nguyễn Văn Bay – Phó Chủ tịch UBND xã Đăk Tăng, huyện Kon Plông cho biết trước những rung chấn động đất liên tiếp xảy ra trong thời gian qua, xã và các đơn vị liên quan thường xuyên tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn các kỹ năng ứng phó với động đất và trấn an người dân an tâm sản xuất, sinh hoạt. Vì vậy, đến nay hầu hết người dân đã quen với tình trạng này. Tuy nhiên, cũng không ít người vẫn còn tâm lý bất an trước các đợt động đất liên tiếp xảy ra dù chính quyền địa phương đã tuyên truyền, phổ biến thông tin ứng phó. Anh A Khinh, người dân ở xã Đăk Tăng bày tỏ lo lắng: “Thì xã cũng đã nhanh chóng vào dân, tuyên truyền các hộ dân để biết cách chủ động trước khi xảy ra động đất phải chú ý. Nhưng khi xảy ra động đất như thế thì dân cũng thấy rất là hoang mang, lo sợ. Cũng có lúc là dân quên, tưởng đã ổn rồi thì lại xảy ra tiếp.”

Nhận định bước đầu của Viện Vật lý địa cầu, động đất xảy ra liên tiếp thời gian qua trên địa bàn huyện Kon Plông là động đất kích thích, gây ra do hoạt động tích nước của hồ chứa thủy điện. Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai – Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh đã yêu cầu các công ty thuỷ điện trên địa bàn tăng cường đảm bảo an toàn cho các hồ chứa và thực hiện vận hành hồ chứa đảm bảo đúng theo quy trình liên hồ được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Ông Trần Công Đàm – Giám đốc Công ty Thuỷ điện Thượng Kon Tum – Chi nhánh Công ty cổ phần Thuỷ điện Vĩnh Sơn – Sông Hinh cho biết: “Công ty có làm việc với lại Viện Vật lý địa cầu và thường xuyên cập nhật toàn bộ các trận động đất diễn ra, đi kèm với đó là các vấn đề hiện trạng hồ chứa để cung cấp cho các đơn vị liên quan; vận hành hồ chứa tuân thủ theo quy trình vận hành liên hồ chứa trên sông Sê San, quy trình vận hành hồ chứa Thượng Kon Tum và quan trắc theo Nghị định 114 của Chính phủ, cũng như là các chỉ đạo khác của Trung ương với địa phương. Và qua kiểm tra của các Bộ, ngành thì hiện tại công trình không có bất thường gì, hoạt động sản xuất của công ty vẫn triển khai bình thường.”

Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn huyện Kon Plông xảy ra hơn 180 trận động đất. Mặc dù chưa ghi nhận thiệt hại do động đất gây ra nhưng trước tình trạng cấp bách, thực hiện theo sự chỉ đạo của BCĐ Quốc gia về phòng chống thiên tai, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai – Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh chủ động cung cấp tài liệu hướng dẫn về kỹ năng ứng phó với động đất để huyện Kon Plông cấp phát tại cơ sở, trong khi chờ đợi tài liệu chính thức của Viện Vật lý địa cầu dành riêng cho địa phương. Theo ông Phạm Thanh Bình – Trưởng phòng NN&PTNT, Phó trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống thiên tai huyện Kon Plông, huyện đã chủ động triển khai các phương án, kế hoạch, đặc biệt đã chủ động xây dựng phương án ứng phó với tình hình động đất; xây dựng kế hoạch ứng phó với tình hình động đất trên địa bàn. Đồng thời tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, cung cấp các sổ tay hướng dẫn kỹ năng ứng phó động đất cho người dân. Ông Phạm Thanh Bình đề nghị Viện Vật lý địa cầu cũng như BCĐ Quốc gia về phòng chống thiên tai sớm chỉ đạo triển khai khẩn trương về công tác tập huấn và thực hành công tác phòng chống thiên tai trên địa bàn huyện.

­Trước tình trạng động đất xảy ra ngày càng nhiều và tăng dần về tần suất, việc nâng cao năng lực, chủ động ứng phó động đất cho người dân, nhất là bà con người DTTS là điều cấp thiết nhất hiện nay. Do đó, trong tháng 9, Đoàn công tác của Văn phòng thường trực BCĐ Quốc gia về phòng chống thiên tai đã làm việc với Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai – Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh, UBND huyện Kon Plông và các công ty Thuỷ điện. Trong đó thống nhất kế hoạch và thời gian tổ chức tập huấn, diễn tập ứng phó động đất cấp huyện và cấp xã. Riêng thời gian tập huấn dự kiến tổ chức từ ngày 10 – 12/10/2022 tại huyện Kon Plông./.

Hơ Jan – Thanh Hà – Thanh Thái