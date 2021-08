Văn hoá, xã hội Phòng ngừa, ngăn chặn lợi dụng mạng xã hội gây mất an ninh, trật tự

(kontumtv.vn) – Lợi dụng tình hình dịch bệnh Covid – 19 và các hoạt động được dư luận quan tâm, tại tỉnh Kon Tum có nhiều cá nhân đã đăng thông tin sai sự thật về tình dịch bệnh Covid -19 lên mạng xã hội. Các trường hợp vi phạm đã bị lực lượng Công an nhanh chóng xử lý theo quy định.

Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh đã phát hiện 17 trường hợp vi phạm trong lĩnh vực an ninh mạng. Trong đó có 6 chủ tài khoản đăng tải thông tin sai sự thật về dịch Covid – 19; 02 nhóm zalo, 2 nhóm Facebook thường xuyên trao đổi, phản ánh các thông tin liên quan. Các hoạt động chủ yếu là đăng tải thông tin nội bộ, văn bản về báo cáo nhanh kết quả bệnh nhân nhiễm Covid – 19; lịch trình di chuyển, tiếp xúc của bệnh nhân; đưa thêm thông tin làm sai lệch bản chất sự việc. Những thông tin này đã gây hoang mang trong dư luận, dẫn đến việc người dân khai báo y tế không trung thực, khó khăn cho công tác truy vết, cách ly y tế, nhất là đối với những người trở về từ vùng dịch. Do đó, lực lượng Công an tỉnh đã tiến hành các biện pháp đấu tranh và xử phạt theo quy định. Thượng tá Trịnh Khắc Cường, Phó Giám đốc Công an tỉnh cho biết: “Hướng xử lý thì chúng tôi đã chỉ đạo các lực lượng nghiệp vụ rà soát, phát hiện và làm việc với chủ tài khoản Facebook, các nhóm kín để mà yêu cầu làm rõ những nội dung đăng tải. Nguyên nhân, rồi mục đích của người ta, rồi yêu cầu người ta gỡ bài, cam kết rồi xử lý theo quy định của pháp luật. Trước mắt là xử lý vi phạm hành chính.”

Bên cạnh đó, các cơ quan chức năng cũng khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác trước những hành vi lừa đảo trong thời điểm giãn cách xã hội hiện nay như giả mạo công chức chính quyền; bán sản phẩm y tế không minh bạch; đánh cắp dữ liệu cá nhân; giả mạo kêu gọi ủng hộ từ thiện; tiếp thị các sản phẩm và dịch vụ lừa đảo. Thượng tá Trịnh Khắc Cường, Phó Giám đốc Công an tỉnh khuyến cáo: “Tiếp nhận thông tin thì chúng ta cần phải hết sức cảnh giác, đưa tin thì có sàng lọc và có sự phân tích về thông tin. Các tỉnh đang thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng, thì chúng tôi cũng đề nghị là cũng nhắc nhở thân nhân của mình ở các địa phương đó liên hệ với cấp ủy, chính quyền ở địa phương đó để được sự giúp đỡ. Hiện nay, Chính phủ, rồi quân đội, rồi công an chúng tôi tập trung hỗ trợ tối đa cho những người dân có hoàn cảnh khó khăn.”

Trong bối cảnh toàn xã hội đang đấu tranh phòng, chống dịch Covid – 19, các hoạt động lợi dụng mạng xã hội để gây mất an ninh, trật tự tiếp tục diễn biến phức tạp. Đến nay, trên địa bàn tỉnh tuy chưa phát hiện các nội dung trao đổi mang tính chất phức tạp, kích động gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự nhưng đây cũng là vấn đề được lực lượng Công an tỉnh trên địa bàn tỉnh quan tâm, thường xuyên theo dõi./.

Hơ Jan – Thanh Hà