Văn hoá, xã hội Quan tâm, ứng phó trước diễn biến phức tạp của thiên tai

(kontumtv.vn) – Năm 2023, dự báo từ tháng 7 đến tháng 11 có từ 3-4 cơn bão và áp thấp nhiệt đới ảnh hưởng đến tỉnh Kon Tum gây mưa vừa, mưa to đến rất to trên diện rộng, gây lũ quét và sạt lở đất, nhất là ở địa bàn có địa hình đồi núi cao, chia cắt bởi nhiều sông, suối. Ngành chức năng khuyến cáo địa phương cần chủ động, sẵn sàng ứng phó với các tình huống phòng, chống thiên tai.

Trong thời gian qua, tình hình thời tiết trên địa bàn tỉnh Kon Tum diễn biến hết sức phức tạp như nắng nóng kéo dài gây ra hạn hán cục bộ tại một số khu vực; mưa lớn làm thiệt hại hoa màu… Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra nhiều thiệt hại do mưa lớn, gió lốc làm nhiều nhà dân bị tốc mái, hư hỏng; gần 200 ha cây trồng bị ảnh hưởng; một số tuyến đường giao thông bị ngập cục bộ gây khó khăn trong quá trình lưu thông. Ước tổng giá trị thiệt hại do ảnh hưởng của mưa giông, gió lốc gây ra từ đầu năm đến nay khoảng 8 tỷ đồng. Ông Trần Văn lực – Chánh Văn phòng Ban chỉ huy phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh Kon Tum cho biết “Trong thời gian qua, công tác phòng chống thiên tai trên địa bàn tỉnh luôn được sự quan tâm chỉ đạo, kịp thời và quyết liệt của cấp ủy, chính quyền địa phương, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, với sự phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, các ngành, sự chủ động, tích cực trong phòng chống, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai qua đó góp phần giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra. Cụ thể khi có thiên tai tập trung khắc phục nhà cửa, cơ sở hạ tầng, khôi phục sản xuất; cấp phát hàng cứu trợ được kịp thời đến với người dân vùng bị ảnh hưởng; Sắp xếp các điểm dân cư, tổ chức di dời các hộ dân ở các khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét gắn với sinh kế bền vững, bảo đảm người dân sớm ổn định đời sống”

Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Kon Tum dự báo hiện tượng Enso đang ở trạng thái trung tính và chuyển dần sang pha nóng (Elnino) trong nửa cuối năm 2023, kéo dài đến đầu năm 2024. Chịu tác động chung của Enso, diễn biến thời tiết, thủy văn ở Kon Tum trong nửa cuối năm 2023 và đầu năm 2024 dự báo có nhiều bất thường. Theo bà Nguyễn Thị Minh – Phó giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Kon Tum: “Mùa mưa, bão năm 2023 ở Kon Tum có khả năng chịu ảnh hưởng của 2-3 cơn bão, áp thấp nhiệt đới; khả năng xuất hiện từ 5-7 đợt mưa lớn diện rộng; từ 2-3 đợt lũ lớn đến rất lớn gây ngập lụt ở TP Kon Tum, các huyện Đăk Tô, Kon Rẫy, Đắk Hà; từ tháng 7-tháng 11 nguy cơ rất cao xảy ra các trận lũ quét, sạt lở đất, nhất là ở các huyện Đăk Glei, Tu Mơ Rông, Kon Plông. Đầu năm 2024, nhiều khả năng xảy ra khô hạn thiếu nước nghiêm trọng. Tháng 3, tháng 4/2024 xảy ra một số đợt năng nóng gay gắt”.

Công tác phòng chống càng được thực hiện từ sớm, từ xa thì càng ít bị động, bất ngờ khi thiên tai xảy ra. Phương án “4 tại chỗ” gồm chỉ huy tại chỗ; lực lượng tại chỗ; vật tư, phương tiện tại chỗ và hậu cần tại chỗ đang được các địa phương chú trọng thực hiện. Qua các năm, địa phương nào chuẩn bị tốt phương án “4 tại chỗ” thì sẽ ứng phó hiệu quả và hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra. Ông Trần Văn lực – Chánh văn phòng Ban chỉ huy phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh Kon Tum: “Hàng năm, trên cơ sở kế hoạch này, các địa phương, đơn vị chủ động rà soát, xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện sát với tình hình thực tế nhằm xây dựng một xã hội an toàn trước thiên tai; chủ động phòng ngừa, ứng phó kịp thời để giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản do thiên tai gây ra; đồng thời khắc phục khẩn trương, có hiệu quả sau thiên tai. Công tác phòng chống, ứng phó thiên tai trên cơ sở chủ động phòng tránh là chủ yếu, ứng phó kịp thời, khắc phục nhanh chóng, hiệu quả. Khi có thiên tai xảy ra, UBND các cấp thực hiện theo kế hoạch phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn được phê duyệt, trực tiếp huy động mọi lực lượng, phương tiện phục vụ cho công tác cứu hộ, cứu nạn đặc biệt thực hiện tốt phương châm “4 tại chỗ” để kịp thời ứng phó.

Thời tiết ngày càng có nhiều diễn biến bất thường, cực đoan với nhiều yếu tố bất ngờ. Vì vậy, các cấp ngành và địa phương nên chủ động phương án, kịch bản ứng phó với các tình huống. Bên cạnh đó người dân cũng nên chủ động trang bị những kiến thức về phòng chống thiên tai để kịp thời bảo vệ an toàn tính mạng tính mạng và tài sản./.

Đức Thắng