Văn hoá, xã hội Rộn ràng sắc Xuân trên vùng biên giới Đăk Glei

(kontumtv.vn) – Một mùa xuân mới lại về, sắc xuân đã rực rỡ, rộn ràng trên khắp các thôn, làng vùng biên giới huyện Đăk Glei. Sau một năm làm lụng vất vả, người dân các dân tộc nơi đây đều phấn khởi đón mùa xuân mới với khí thế và hy vọng mới về những điều tốt đẹp.

Đến với xã Đăk Kroong những ngày này, chúng ta có thể cảm nhận không khí đón Tết Nhâm Dần rộn ràng, vui tươi khắp nơi. Với người dân nơi đây, mùa xuân năm nay đến sớm hơn, bởi Đăk Kroong là xã đã về đích nông thôn mới của huyện Đăk Glei trong năm 2021. Sau gần 5 năm triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia, đời sống vật chất, tinh thần của người dân ở xã đã có nhiều chuyển biến tích cực. Hiện thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn đã đạt trên 38 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo của xã giảm từ 27,1% năm 2017 xuống còn 6,5% năm 2021. Các tuyến đường liên xã, liên thôn được bê tông hóa, rộng rãi, sạch sẽ. Những ngôi nhà khang trang, hiện đại rợp cờ hoa. Sự no ấm, trù phú hiện hữu trong từng nếp nhà, ngõ xóm. Anh A An Toàn ở thôn Đăk Wâk, xã Đăk Kroong, huyện Đăk Glei phấn khởi nói: “Nông thôn mới như thế thì bản thân tôi cũng rất là vui mừng. Theo như tôi thì muốn xã của mình làm sao chính quyền địa phương giúp đỡ cho bà con nhiều hơn, bà con thoát được cái nghèo, bà con thay đổi cái cuộc sống ngày càng nó càng phát triển hơn, xã nhà càng ngày càng tươi đẹp hơn.”

Tại xã biên giới Đăk Long, bà con người Giẻ Triêng nơi đây thay bộ trang phục mới, rực rỡ sắc màu cùng nhau tham gia các hoạt động văn hóa nấu bánh Coắt, bánh chưng vui xuân, đón Tết. Tết Nguyên Đán cũng là dịp người dân trên địa bàn được gặp gỡ nhau, vui chơi, chia sẻ những vui buồn của một năm đã qua. Trong tiếng cồng chiêng ngân vang, họ đều có chung mong muốn là mùa màng bội thu hơn, cùng nhau xóa đói, giảm nghèo, xây dựng cuộc sống ngày càng ấm no, hạnh phúc. Anh A Theng ở thôn Măng Tách, xã Đăk Long vui vẻ chia sẻ: “Năm nay đón Xuân vui hơn mọi năm, bà con được sự quan tâm, hỗ trợ của Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, hỗ trợ bà con bộ cồng chiêng, tổ chức ngày hội Xuân Biên cương. Nói chung rất là vui vẻ, kỳ vọng trong năm mới người dân cũng mong nhận được sự quan tâm đầu tư thêm của chính quyền địa phương cho bà con thôn Măng Tách để phát triển kinh tế – xã hội cũng như giữ vững an ninh trật tự ở thôn làng.”

Để đảm bảo người dân đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 trọn vẹn, an toàn, huyện Đăk Glei đã chỉ đạo các xã, thị trấn tổ chức chu đáo việc chăm lo đón Tết cho nhân dân đảm bảo vui tươi, an toàn, lành mạnh, tiết kiệm gắn với việc thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. Đồng thời, phối hợp tổ chức nhiều hoạt động hỗ trợ những hộ gia đình khó khăn, gia đình chính sách. Các chương trình như Xuân Biên phòng – Ấm lòng dân bản, phiên chợ 0 đồng, bánh chưng xanh… đã giúp người dân có thêm động lực, niềm tin bước sang năm mới sẽ có nhiều khởi sắc hơn. Bà Y Thanh, Chủ tịch UBND huyện Đăk Glei cho biết thêm: “Các chương trình áo ấm, rồi chăn cho các xã vùng cao, khí hậu lạnh như Đăk Blô, Mường Hoong, Ngọc Linh. Nói chung là về chuẩn bị cho Tết Nhâm Dần thì đối với huyện cũng đã tổ chức triển khai chặt chẽ, nghiêm túc để đảm bảo tất cả người dân trên địa bàn Đăk Glei có được một cái Tết vui tươi, ấm no, hạnh phúc và lành mạnh.”

Ánh nắng ấm áp kèm theo hơi ấm mùa xuân đã len lỏi đến từng góc nhà. Một mùa xuân mới đang về, người dân vùng biên giới Đăk Glei đang rạng rỡ niềm vui và đầy ắp hy vọng về một năm mới với nhiều đổi mới. Đây sẽ là một mùa xuân đáng nhớ đối với người dân nơi đây, đánh dấu một bước ngoặt lớn cho sự phát triển, sự chuyển mình của địa phương./.

Đăng Huy – Ngọc Chí